Маршрут выходного дня: Талеж и Вознесенская Давидова пустынь

Подмосковье богато на интересные и живописные места, и у каждого такого места – своя удивительная атмосфера. Если хочется узнать что-то неординарное, можно поехать в наукограды, например, в Пущино. Если хочется перенестись в деревенскую жизнь, можно посетить фермы и контактные зоопарки. Если хочется познакомиться с историей, можно отправиться в старинные города, например, в Коломну. А если хочется тишины, спокойствия и умиротворения, отправляйтесь погулять и перезагрузиться в Талеж и Вознесенскую Давидову пустынь.

© Quto.ru

Монастырь Вознесенская Давидова пустынь

Монастырь Вознесенская Давидова пустынь был основан в 1515 году преподобным Давидом Серпуховским. Давид (в миру Даниил) постригся в монашество в Пафнутьево-Боровском монастыре. После смерти Пафнутия Боровского он покинул монастырь, а в мае 1515 года вместе с двумя монахами и двумя послушниками поселился на берегу реки Лопасни примерно в 30 километрах от Серпухова. Они построили здесь кельи и первые деревянные храмы – так началась многовековая история новой обители.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Талеж

Талеж впервые упоминается в 1339 году. В те года село относилось к дворцовой Хатуньской волости. В этих местах есть несколько родников, и один из них стал известен в конце 1990-х годов как Источник преподобного Давида. Сейчас в Талеже располагается подворье Вознесенской Давидовой пустыни. Планируя посещение Талежа, обратите внимание, что по понедельникам санитарный день и святой источник закрыт.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до села Талеж около 70 километров пути по трассе М-2 (Симферопольскому шоссе). От Талежа до монастыря Вознесенская Давидова пустынь 23 километра. Путешествие можно совместить с поездкой в Серпухов или в Чехов и Мелихово. Если хотите составить маршрут на несколько дней, можно включить в него Тарусу, Протвино или Пущино.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

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Жизнь Вознесенской Давидовой пустыни

Давид являлся игуменом Вознесенским и Серпуховским чудотворцем. Почитание преподобного началось вскоре после его кончины. Монастырь существует уже более 500 лет, за это время он пережил и разорения, и запустение, а сейчас активно развивается. В 1619 году монастырь был разорён литовцами и запорожцами, после чего возобновил деятельность в 1625 году. В 1657 году обитель была приписана к Новоиерусалимскому Воскресенскому монастырю. В 1712 году её приписали к Чудову монастырю, позже - к Златоустовскому. В 1764 году монастырь стал заштатным, то есть содержался на собственные средства. В октябре 1929 года Вознесенская Давидова пустынь, как и многие другие монастыри, была закрыта. Деятельность обители стала возрождаться с 1992 года. Здесь хранится множество святынь: более 200 частиц мощей угодников Божиих. Самая главная святыня - мощи преподобного Давида.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Архитектурный комплекс Вознесенской Давидовой пустыни

Архитектурный комплекс и территория монастыря очень красивые. Это Надвратная колокольня, собор Вознесения Господня, Знаменская церковь, Никольская церковь, церковь Успения Пресвятой Богородицы, храм Всех Святых, собор Всемилостивого Спаса, Надкладезная часовня, Настоятельский и Братский корпуса и т.д.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Монастырь обнесён стеной с башнями.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

На территории есть симпатичный пруд и живут белки.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Река Лопасня

Вознесенская Давидова пустынь расположена в живописном месте на высоком берегу реки Лопасня. Рядом с монастырём есть лестница, по которой можно спуститься к речке и посмотреть на её течение. Через реку перекинут пешеходный мостик.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Талеж. Подворье Вознесенской Давидовой пустыни

В селе Талеж вокруг источника, освящённого во имя преподобного Давида, обустроено подворье Вознесенской Давидовой пустыни. Здесь очень красивая природа и умиротворённая атмосфера. В 1998 году монахи из Давидовой пустыни возвели у источника храм преподобного Давида Серпуховского и звонницу. Над Святым источником создана небольшая часовня в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Также здесь есть купальни (мужская и женская).

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Обустроены смотровые площадки.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Храм Рождества Пресвятой Богородицы

Приехав в Талеж, обязательно посмотрите храм Рождества Пресвятой Богородицы. От Источника преподобного Давида до храма меньше километра. Церковь в Талеже упоминается уже в 1628 году. В 1792 году по заказу графа Владимира Григорьевича Орлова в селе возвели новый каменный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. С тех пор храм перестраивался и обновлялся, а в 1939 году был закрыт. Возрождение его началось в 2006 году, когда он был причислен к Вознесенской Давидовой пустыни.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Какие ещё монастыри можно посетить в Подмосковье:

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Никитский монастырь

Свято-Троицкий Мариинский монастырь

Борисоглебский монастырь

Высоцкий монастырь

Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь.