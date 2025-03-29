Власти Херсонской области поделились планами на туристический сезон

Херсонская область рассчитывает принять 100 тыс. туристов в 2025 году
Власти Херсонской области рассчитывают принять порядка 100 тыс. туристов за курортный сезон 2025 года, сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.
"Делаем упор на безопасный и качественный отдых, однако на 100 тысяч отдыхающих в этом году рассчитываем. Уверен, что уже в этом году люди почувствуют положительные перемены: курортный сезон пройдет организованно, с хорошим сервисом и без лишних тревог. Херсонская область вновь станет одним из привлекательных туристических мест юга России, и мы прикладываем для этого все усилия", - сказал Сальдо.
Он напомнил, что курортный потенциал региона позволяет принимать до 2 млн туристов в год, к чему и будет постепенно стремиться Херсонщина.
"География отдыхающих тоже расширится - если прежде это были в основном местные жители и гости из соседнего Крыма, то в 2025 году к нам поедут организованные группы туристов из многих регионов России. Этому поспособствует и запуск новых туристических маршрутов. Например, биосферный заповедник Аскания-Нова уже вновь принимает посетителей и набирает популярность - мы активно рекламируем его уникальную природу. Разрабатываются историко-патриотические экскурсии по местам боевой славы, экологические турмаршруты по нашим национальным паркам", - добавил губернатор.