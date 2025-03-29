Власти Херсонской области поделились планами на туристический сезон

Власти Херсонской области рассчитывают принять порядка 100 тыс. туристов за курортный сезон 2025 года, сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

"Делаем упор на безопасный и качественный отдых, однако на 100 тысяч отдыхающих в этом году рассчитываем. Уверен, что уже в этом году люди почувствуют положительные перемены: курортный сезон пройдет организованно, с хорошим сервисом и без лишних тревог. Херсонская область вновь станет одним из привлекательных туристических мест юга России, и мы прикладываем для этого все усилия", - сказал Сальдо.

Он напомнил, что курортный потенциал региона позволяет принимать до 2 млн туристов в год, к чему и будет постепенно стремиться Херсонщина.