Как изменилась ситуация на пляжах Анапы

Мониторинговые группы второй день подряд не фиксируют повторных выбросов мазута на пляжах Анапы. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

После ЧП с танкерами побережье Кубани разделили на 41 участок для уборки песка, загрязненного мазутом. Основные работы были завершены, однако на некоторых участках наблюдаются повторные выбросы. Так, 27 марта их зафиксировали на центральном пляже Анапы, на участке береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также у базы отдыха "Тамань". В пятницу повторных выбросов не было.

"Муниципальные команды городов и районов Краснодарского края провели [29 марта] утренний мониторинг состояния береговой полосы и защитного вала. Новых выбросов нефтепродуктов [на побережье Анапы] не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Уточняется, что деликатная очистка песка от мазута продолжается.