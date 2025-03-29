Опрос показал заинтересованность туристов в отдыхе на Белом море

Владимир Путин поручил «открыть Арктику для массового туризма». Для этого на Белом море создадут туристическую инфраструктуру, включив его в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» – он предусматривает строительство 10 новых круглогодичных курортов к 2030 году. Соответствующее поручение президент дал в четверг, выступая на Арктическом форуме в Мурманске.

© РИА Новости

«Чтобы открыть Арктику для массового туризма, конечно, важен вопрос транспортной доступности. Начиная от ремонта и строительства автомобильных дорог до развития авиационного сообщения», – отметил Путин.

Редакция решила выяснить, как относятся туристы к перспективам отдыхать на Белом море, разместив опрос в телеграм-канале «Крыша ТурДом». Всего за три часа мы получили почти 1700 откликов. Реакция многих оказалась ожидаемой – 40% ответили, что север не для них.

Однако перспективы у развития туристического направления есть. 12% готовы поехать «хоть завтра».

«У брата дача на Белом море. Там здорово. Теплое лето, конечно, нечасто, но если повезло, то купаться там тоже комфортно. Кроме того, грибы, ягоды, ловля камбалы. Я там люблю бывать», – описала плюсы отдыха в Арктике одна из подписчиц.

Другие соглашаются: «шикарная природа, море, архитектура, семга, грибы», а также «столовки с пирожками».

Судя по результатам опроса, многие морально готовы к посещению северных регионов. Еще 39% допускают для себя поездку на Белое море при условии, если будут комфортные отели и доступные цены. Сейчас выбор не особо широк. Например, разместиться в городе Кандалакша (Мурманская область) можно только в объектах 2–3* или вообще без категории. Стоимость на неделю в июне – от 26 тыс. руб. на двоих (гостиница «Беломорье»). В поселке Умба на самом берегу Белого моря есть глэмпинг Cedar Grass, где проживание стоит уже от 50 тыс. Турбаза «Ягра» в Карелии – от 38,5 тыс. В более диких и отдаленных местах туристу нужно смириться с минусами. Например, в Кузомени (это уже Архангельская область) есть турбаза, где холодильник и телевизор, как пишут в одном из отзывов, «застали еще Брежнева».