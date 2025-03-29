В России резко подскочил спрос на летние путевки в Крым
Этой весной россияне гораздо активнее бронируют путевки в Крым на лето — спрос вырос на 15%, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, помимо Крыма одним из наиболее популярных туристических направлений является Сочи, куда путевки на лето также активно бронируются.
«Крым этой весной на лето бронируют на 15% активнее, чем годом ранее. В этом году спрос на полуостров, ожидаемо, будет выше. Главное, чтобы провозных емкостей хватило», — пояснила она.
Ранее политолог Энес Караханов заявил, что резидент США Дональд Трамп, вероятно, рассматривает Крым не просто в качестве будущего «второго Лас-Вегаса», но и как площадку для перезагрузки отношений с Москвой. По его мнению, если создать в республике международный курорт, это сможет повлиять на геополитику.
Караханов подчеркнул, что потенциальный проект в Крыму поможет государствам перейти от вражды к формированию площадки для инвестиций. Он добавил, что реализация этого проекта позволит сформулировать новые правила геополитической игры на основе взаимных интересов.
До этого эксперт по туризму Дмитрий Артюнов в связи с крушением батискафа в Египте настоятельно рекомендовал желающим посетить экстремальные экскурсии оформить расширенную страховку. Он уверен, что только такая страховка может гарантировать надежную инспекцию.