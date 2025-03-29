В России резко подскочил спрос на летние путевки в Крым

Этой весной россияне гораздо активнее бронируют путевки в Крым на лето — спрос вырос на 15%, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, помимо Крыма одним из наиболее популярных туристических направлений является Сочи, куда путевки на лето также активно бронируются.

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«Крым этой весной на лето бронируют на 15% активнее, чем годом ранее. В этом году спрос на полуостров, ожидаемо, будет выше. Главное, чтобы провозных емкостей хватило», — пояснила она.

Ранее политолог Энес Караханов заявил, что резидент США Дональд Трамп, вероятно, рассматривает Крым не просто в качестве будущего «второго Лас-Вегаса», но и как площадку для перезагрузки отношений с Москвой. По его мнению, если создать в республике международный курорт, это сможет повлиять на геополитику.

Караханов подчеркнул, что потенциальный проект в Крыму поможет государствам перейти от вражды к формированию площадки для инвестиций. Он добавил, что реализация этого проекта позволит сформулировать новые правила геополитической игры на основе взаимных интересов.

До этого эксперт по туризму Дмитрий Артюнов в связи с крушением батискафа в Египте настоятельно рекомендовал желающим посетить экстремальные экскурсии оформить расширенную страховку. Он уверен, что только такая страховка может гарантировать надежную инспекцию.