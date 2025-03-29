Заповедники Крыма закроют для туристов

С 1 апреля посещение заповедников Крыма будет ограничено. Об этом сообщил главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды и директор "Заповедного Крыма" Артур Мурзаханов.

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«С 1 апреля 2025 года начинается пожароопасный сезон, поэтому доступ к большинству троп в крымских заповедниках будет ограничен», — отметил Мурзаханов.

Он уточнил, что ограничения будут касаться всех заповедников полуострова. Некоторые тропы останутся открытыми, на другие можно будет попасть только с гидом, а некоторые маршруты будут закрыты. В этом году полностью закроют для посещения Опукский заповедник.

«С одной стороны, это вызывает огорчение, но с другой – радует, что природа сможет отдохнуть. Я уверен, что когда Опукский заповедник вновь откроется, посетители будут приятно удивлены восстановлением животного мира», — добавил Мурзаханов.

Отметим, что для всех жителей Крыма и льготников посещение троп бесплатное. Для туристов стоимость составляет 300 рублей за день. Чтобы попасть на тропу, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что в Крыму археологи обнаружили кости уникального динозавра.