В РСТ рассказали о перспективах развития туризма в Арктике

Вице-президент Российского союза туроператоров (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал о перспективах развития туризма в Арктике.

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«Созданы ассоциации, которые периодически проводят встречи. Действительно, объём пока небольшой — менее 3% от общего, но он очень диверсифицирован по территории. Например, Архангельск», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, это и исторический, и природно-рекреационный туризм.

«Для выработки универсальных механизмов объединяются все силы, и они получают субсидии на маршруты, что стимулирует развитие бизнеса», — сообщил Барзыкин.

Как отметил эксперт, важно готовить инфраструктуру, логистику, средства размещения.

Ранее сообщалось, что стали известны итоги международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который состоялся 26—27 марта в Мурманске.