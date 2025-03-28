Где можно отдохнуть в Сочи в начале мая и по каким ценам

Из-за сложной экологической ситуации на пляжах Анапы туристы начали искать альтернативу этому курорту в Сочи. Как выяснилось, забронировать проживание в популярных отелях на майские праздники не всегда возможно: в некоторых объектах наблюдается дефицит комнат.

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В частности, на даты с 1 по 10 мая не получится заказать самый экономичный вариант в «Сочи Парк отеле» 3* в Имеретинской низменности – двухместный стандарт по цене 10,5 тыс. руб. за ночь. Наиболее бюджетный доступный номер, стандарт с двумя двухъярусными кроватями, стоит чуть дороже: размещение на 10 дней обойдется в 117 тыс. руб. на двоих. В стоимость входит полупансион.

Лишь одна категория номеров – стандарт – доступна на майские праздники в Bridge Resort 4*. На 9 ночей его можно забронировать за 109 тыс. руб. В будничные дни у гостей есть выбор из других видов комнат, в частности, предлагаются комфорт, джуниор сьют, люкс, люкс с видом и другие.

Ограничен выбор размещения и в гостинице «Жемчужина» 3* в центре Сочи. На праздничные дни с 1 мая свободны только стандарт премиум за 143 тыс. руб. на двоих, а также люксы за 200 тыс. Стандарты, стандарт бизнес, делюкс комфорт, люксы и апартаменты на даты с 1 по 10 мая уже разобрали.

Санаторий «Светлана» на указанные даты также находится на стопе. Заказать двухместное проживание получится лишь с 9 мая. Стоимость суток – от 10 тыс. руб. на двоих с полным пансионом. Впрочем, в большинстве отелей Сочи бронирование на начало мая пока доступно. Можно отдохнуть, например, в City Park Hotel 4* в центре города. Номер с завтраком предлагается на 9 ночей всего за 63 тыс. руб. Или выбрать «Бархатные сезоны», Екатерининский квартал в Имеретинской низменности, за 58 тыс. без питания.

Из высокобюджетных вариантов туристам рекомендуют отель «Богатырь» 4* за 185 тыс. руб. с полупансионом. Или Radisson Collection Paradise Resort & SPA 5* в Сириусе за 198 тыс.

Возможно, на загрузку сочинских отелей повлиял разлив мазута в Анапе: многие туристы ищут альтернативу на других курортах.

Ранее TourDom.ru писал, что в связи с экологической обстановкой в Анапе и неопределенностью с открытием пляжей некоторые туристы рассматривают отдых на других курортах – на Азовском море, в Геленджике, Крыму, Абхазии, Дагестане. В некоторых гостиницах Ейска на Азовском побережье из-за высокого спроса уже сейчас нет номеров на высокие даты.