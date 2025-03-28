В РФ могут создать единую систему мониторинга угроз туристам

Губернатор Приморского края, председатель комиссии Государственного совета по направлению "Туризм" Олег Кожемяко предложил создать единую систему мониторинга угроз для туристов в России, которая бы включала в том числе угрозы терроризма, экстремизма и недобросовестной конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета.

Под председательством губернатора Приморского края Олега Кожемяко и губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина состоялось заседание подгруппы "Безопасность и защита прав туристов" комиссии Госсовета по направлению "Туризм".

"Олег Кожемяко предложил создать единую систему мониторинга угроз, включая терроризм, экстремизм и недобросовестную конкуренцию; активнее взаимодействовать с международными организациями, развенчивая мифы и демонстрируя реальные меры безопасности; внедрить цифровые платформы для оперативного оповещения туристов в ЧС", - говорится в сообщении.

Кожемяко отметил на заседании, что контрольно-надзорная деятельность должна стать основой для минимизации рисков, в частности, необходимо организовать прозрачную систему, где каждый участник рынка - от туроператора до агрегатора - несет ответственность за соблюдение стандартов.

В своем выступлении генеральный директор АО "Национальные туристические технологии" Алексей Конюшков предложил использовать для этих целей государственную информационную систему "Электронная путевка", которую разработала госкорпорация "Ростех". Cистема призвана осуществлять в режиме реального времени мониторинг деятельности туроператоров, производить оценку состояния туристического рынка, информировать органы об угрозах для туристов. На данный момент к системе подключено более 1 400 туроператоров, а общий объем учтенных туров превысил 500 млрд рублей.

Как отмечает пресс-служба со ссылкой на вице-президента АТОР по международному туризму и генеральный директор туроператора Space Travel Артура Мурадяна, также необходимо обновление действующих механизмов защиты финансовых интересов туристов - они разработаны более десяти лет назад и не отвечают современным требованиям.

"По его словам, существующие требования к финансовому обеспечению туроператоров не учитывают изменившийся порядок формирования туристских продуктов, что не гарантирует туристам надежную защиту и прозрачный порядок выплат при невозможности совершить поездку. Кроме того, текущие механизмы приводят к значительным затратам для бизнеса и создают неравные условия для участников рынка", - отмечает пресс-служба.

По результатам заседания были сформированы предложения по совершенствованию механизмов безопасности туризма, которые будут включены в доклад для комиссии Госсовета РФ.