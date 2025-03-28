Эксперты выяснили, как часто туристы посещают рестораны в поездках по России

По данным экспертов СберАналитики, в 2024 году россияне стали чаще посещать рестораны, кафе и бары во время путешествий по России. Число походов в заведения общепита в поездках выросло на 9% и составило 275 млн раз, при этом было потрачено 18 млрд рублей.

Отмечается, что россиян все больше интересует региональная экзотика и локальная кухня. Наибольший рост посещений ресторанов и кафе за одну поездку в 2024 году зафиксирован в Якутии (+99,8%), Сахалинской области (+87,7%), Приморском крае (+79,3%), Краснодарском крае (+58,8%), Калининградской области (+56,6%).

Россияне обычно посещают заведения общественного питания 2–3 раза за поездку. Средний чек в кафе и ресторанах в 2024 году составил 1421 рубль. В малых городах средний чек вырос на 12% за год, а в крупных городах туристы ходят в рестораны на 13% чаще, чем в небольших населенных пунктах.