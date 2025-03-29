В Сочи пройдет уникальный фестиваль

В Сочи впервые в истории пройдет фестиваль черноморской рыбки барабули. Об этом сообщила пресс-служба горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Мероприятие стартует 1 апреля в горах и на побережье курорта и продлится до 30 апреля. В меню предусмотрены классические специалитеты: копченая, маринованная и жаренная в различных панировках барабуля, а также черный окунь.

Кроме того, посетителям предложат уникальные блюда от шеф-повара Дамира Галимова, в том числе пасту нери с барабулей и уху на французский манер.

Каждую субботу будет проходить «шефский стол» с дегустациями, а на воскресенья запланированы мастер-классы для детей.

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