Туристы недовольны платными услугами, включенными в билеты «Азимута»

Авиакомпания «Азимут» продолжает автоматически добавлять дополнительные платные услуги при бронировании билетов. На это обратил внимание телеграм-канал «Пристегните ремни». Корреспондент TourDom.ru убедился в множестве включенных опций, когда попытался купить билет на сайте перевозчика.

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После того как клиент авиакомпании заполняет личные данные, система предлагает платный сервис – выбрать место в салоне. После отказа появляется страница с 10 дополнительными услугами, шесть из которых уже лежат в корзине. Соответственно, увеличена и общая стоимость заказа.

Например, выбрав билеты по маршруту Минводы – Дубай в обе стороны, корреспондент сначала получил цену 45 тыс. руб. за round trip по тарифу «Гибкий». После того как открылись «допуслуги», внизу отобразилась сумма к оплате на 6 тыс. больше – 51 тыс. руб.

Чтобы отказаться от навязанных сервисов, пассажир должен последовательно открыть шесть окошек. Внутри иногда приходится снимать несколько галочек, которые еще надо найти. В частности, питание – сэндвич за 648 руб. и горячий кофе за 278 руб. – включено на рейсах туда и обратно, в итоге общая стоимость еды достигла 1852 руб. А значит, четыре выбранных за пассажира блюда придется сначала отыскать в представленном меню, а потом удалить, что займет некоторое время.

Дополнительная ручная кладь – еще 5 кг сверх тех пяти, что уже входят в тариф «Гибкий», – обойдется в 1850 руб. для рейсов из Минвод в Дубай и обратно. При отказе от этого пункта система переспрашивает: уверены, что этого хватит? Комплексное страхование оценивается в 889 руб., страхование на случай отмены поездки – в 850 руб., «врач в дорогу» – в 349, эсэмэс-информирование – в 370.

Таким образом, при бронировании пассажирам надо быть очень внимательными, чтобы не переплатить за включенные опции, если не планировали их брать. В соцсетях клиенты «Азимута» обсуждают порядок заказа билетов и делятся опытом, как удалить лишнее. Впрочем, в случае если ненужная услуга все-таки была случайно оплачена, от нее можно отказаться, написав запрос перевозчику.

Еще в 2023 году служба Центробанка по защите прав потребителей рекомендовала авиакомпаниям убрать включенное у многих по умолчанию страхование. По мнению представителей ЦБ, предустановленные галочки создают «негативный информационный фон». В ноябре 2024-го комиссия при правительстве одобрила законопроект Роспотребнадзора о запрете автоматического проставления согласия пользователей на допуслуги. Ведомство собирается внести изменения в закон «О защите прав потребителей». Ожидается, что они вступят в силу уже 1 сентября.

Сами авиакомпании начали убирать платные услуги из бронирований после того, как РПН стал оказывать на них давление, а суды – выносить решения в пользу пассажиров. В частности, платную страховку перестали включать в заказ «ИрАэро» и «Победа».