Названы регионы России с самым красивым цветением деревьев

Аналитики «Яндекс Путешествий» рассказали о пяти самых живописных и вдохновляющих местах России, где можно насладиться ранним цветением. RT ознакомился с исследованием.

Как пояснили эксперты, весна в Дагестане наполнена сладким медовым ароматом абрикосовых садов, которые начинают цвести в конце марта — начале апреле.

«Обычно своего пика цветение достигает во вторую неделю апреля и длится в среднем в течение десяти дней. До того как распустятся листья, абрикосовые деревья одеваются в нежное цветение: сначала из почек появляются розовые бутоны, которые затем раскрываются в цветки, напоминающие сакуру. Цветение в Дагестане можно наблюдать в нескольких живописных местах. Одними из самых известных являются сёла Гонода (Гунибский район) и Гоцатль (Хунзахский район)», — добавили специалисты.

Также они отметили, что Краснодар — ещё одно место, где весна предстаёт во всей красе.

«Цветение сливовых деревьев, особенно сортов Нигра и Писсарди, ничем не уступает японской сакуре. Лучшее время, чтобы насладиться ярким цветением сливы, — с конца марта до начала апреля. Но надо торопиться: период цветения длится всего 8—12 дней», — посоветовали в сервисе.

Также в компании добавили, что в апреле бескрайняя степь Калмыкии превращается в настоящее тюльпановое море.

«Тысячи ярких цветов создают неповторимую картину, которая поражает воображение. Продолжительность и яркость цветения диких тюльпанов сильно зависит от погоды: им необходимы морозные зимы со снегом и тёплая солнечная весна с умеренным количеством дождей. При идеальных условиях цветение длится от семи до 14 дней, а самый яркий период обычно приходится на середину апреля», — подчёркивается в исследовании.

Наиболее близкое к Элисте место, где можно наблюдать обильное цветение тюльпанов, находится в Целинном районе, недалеко от трассы Элиста — Волгоград, объяснили в сервисе.

Ещё аналитики рассказали, что с конца апреля до середины мая в Абрау-Дюрсо расцветает багряник (церцис).

«Его нежные розоватые цветы создают романтическую атмосферу на фоне живописного озера Абрау», — рассказали эксперты.

В конце марта алтайские просторы оживают первыми весенними цветами — кандыком, мать-и-мачехой, медуницей и примулой, добавили они.

«Но особенно впечатляет цветение ветреницы, устилающей поля нежным белым ковром. Она расцветает в апреле-мае и радует глаз до начала лета. Затем её надземная часть отмирает — и растение погружается в состояние покоя до следующей весны. Посмотреть на ветреницу можно в Алтайском заповеднике в Телецком и Балыкчинском флористических районах. Цветок произрастает на высотах 435—2000 м над уровнем моря. Также цветение можно увидеть в окрестностях села Яйло и на склонах у кордона Караташ», — заключили собеседники RT.

Ранее аналитики «Яндекс Путешествий» проанализировали данные по поиску и бронированию отелей, апартаментов и других объектов размещения и назвали самые популярные направления для поездок в апреле 2025 года.