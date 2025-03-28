В Ессентуках устроят фестиваль воздухоплавания

Ставропольские Ессентуки в конце мая примут фестиваль воздухоплавания. В небо Кавминвод будут подниматься более двух десятков аэростатов.

«Самый воздушный фестиваль пройдет в Ессентуках с 25 до 27 мая. Событие посвящено 200-летию города-курорта Ессентуки, соберет на Кавказских Минеральных Водах 26 аэростатов и станет самым крупным воздухоплавательным мероприятием Юга России», — сообщил в своем телеграм-канале глава города Владимир Крутников.

Программа фестиваля включает девять свободных полетов с видом на Эльбрус: в каньонах и ущельях Кисловодска, над вершинами гор Бештау и Железная, источниками Ессентуков и над Пятигорском, а также два ночных свечения. Помимо этого, будут организованы спортивные полеты, победители которых получат призы.

Напомним, что власти Ессентуков также планируют привлекать в город любителей рыболовного туризма. Для этого в городское озеро выпустят 2 тонны карася, которого можно будет отлавливать летом во время сезонной рыбалки.