Компания S7 сообщила о расширении авиасообщения между регионами

Самолеты между Москвой и Владикавказом станут летать чаще. Авиакомпания S7 с 30 марта перейдет на ежедневные полеты по этому маршруту, рейсы выполняются из аэропорта Домодедово.

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«С переходом на весенне-летнее расписание из московского аэропорта Домодедово увеличится частота рейсов в столицу Северной Осетии Владикавказ. Авиакомпания S7 с 30 марта переходит на ежедневные полеты по маршруту <...>, что позволит расширить возможности для путешествий и деловых поездок между регионами», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Вылет из Москвы запланирован на 15:15, прибытие во Владикавказ — в 18:15. Обратный рейс будет отправляться из Владикавказа в 19:20 и прибывать в 22:20. Общее время в пути составит 3 часа. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus.

Аэропорт Владикавказ (Беслан) — международный аэропорт федерального значения. Благодаря своему выгодному расположению аэропорт обслуживает значительное количество пассажиров не только из Северной Осетии, но и из близлежащих регионов (Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечни), а также из Грузии. В декабре 2022 года здесь открылся новый терминал внутренних воздушных линий с пропускной способностью свыше 800 тысяч пассажиров в год. Летом 2023 года аэропорт перешел на круглосуточный режим работы.