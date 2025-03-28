«Авиасейлс» сообщил, сколько россиян осталось без отпуска

Доля россиян, которые не ходили в отпуск, выросла в 2024 году до 22%, годом ранее она составляла 18%, в 2022 году - 12%. Об этом говорится в исследовании сервиса по покупке авиабилетов "Авиасейлс" (текст есть в распоряжении ТАСС).

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«‎Доля тех, кто полностью остался без отпуска, продолжает расти третий год подряд: в 2022 году она составляла 12%, в 2023 - 18%, а в 2024 достигла 22%», — рассказали эксперты.

Согласно исследованию, в 2024 году 27,5% опрошенных смогли уйти в отпуск один раз за год, 12% планировали отдых, но не смогли реализовать свои планы, а 10% не рассматривали возможность отпуска. Среди тех, кто брал отпуск, 68% не выезжали за пределы своего города или оставались дома. При этом, как отмечают эксперты, отсутствие смены обстановки снижает эффективность отдыха и не способствует полноценному восстановлению.

Среди россиян, оставшихся без отпуска, 32% сообщили о чувстве опустошенности, 21% - о физическом истощении, 17% - о повышенном уровне стресса, а 14% - об ощущении раздражительности и агрессии. В "Авиасейлс" напомнили, что в 2023 году в России был учрежден День осведомленности о синдроме упущенных каникул. Он отмечается ежегодно 30 марта.

В исследовании приняли участие 3 088 респондентов из разных регионов России.