Стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

Стюардесса российской авиакомпании сделала фото в униформе у самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Бортпроводница позирует на камеру в голубом сарафане и белом лонгсливе. Свой образ девушка дополнила разноцветным шейным платком, собранными в пучок волосами и ярким макияжем.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Великолепная леди», «Милая», «Красивая девушка», «Восхитительная красотка», — написали они.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России объяснила необходимость брать с собой в путешествия чайник. По ее словам, гостиничных чайниках постояльцы кипятят личные вещи, даже менструальные чаши.