Эксперт рассказал, где сильнее всего вырастут цены на гостиницы

Цены на гостиницы в России вырастут в 2025 году в среднем на 15%, больше всего на направлениях, которые стартуют с низкой базы - Кавказ, Алтай и Дальний Восток. Об этом рассказала ТАСС на конференции #Marketbeat партнер, руководитель департамента туризма и гостиничного бизнеса CMWP Марина Смирнова.

© РИА Новости

«Рост должен быть минимум 15-процентный, но на каких-то направлениях он будет 50%, на других - 0,5% <…> Например, на Кавказе, недавно стартанувшем с низкой базы, рынке Алтая и на всем Дальнем Востоке - из-за дорогого строительства, удаленного расположения и короткого сезона. Будут дорожать Каспийское и Азовское направления», — сказала Смирнова.

По ее словам, Кавказ сейчас недорогой, в среднем номер в гостинице стоит 3-4 тыс. рублей, номер на Камчатке - 11 тыс. рублей, на Алтае - порядка 7-10 тыс. рублей.

«По Владивостоку ситуация интересная: в 2024 году в гостиницах-"пятерках" цены были чуть ли не в три раза выше своей средней стоимости, они подросли на 60-80%. При этом загрузка там не очень высокая, ниже 50%», — сказала эксперт.

В этом году в цене подрастет сегмент ниже трех-четырех звезд, повысится загрузка таких гостиниц. "Пятерки" же будут расти только в загрузке, отметила она.

Говоря о Сочи, Смирнова отметила, что ранее там прогнозировалось снижение цен на отели. Но это практически единственный всесезонный курорт, считает она.

«В прошлом году в августе средняя цена продаж номера в сочинских гостиницах была 30 тыс. рублей, не в высокий сезон - 17 тыс. рублей, а в Краснодарском крае - 5-6 тыс. рублей», — отметила эксперт.

В текущем году рост средних цен за гостиничный номер в Сочи ожидается на уровне 5%, в Краснодарском крае - 15%, спрогнозировала она.