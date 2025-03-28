Россияне ответили, где они мечтают отдохнуть

В топ-10 самых популярных ответов также вошли Крым, Карелия, Владивосток и Сахалин. 5% опрошенных рассказали, что хотели бы увидеть многие или все уголки России.

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26% россиян мечтают о поездке на озеро Байкал в отпуск, а 16% хотели бы отдохнуть на Горном Алтае.

Согласно результатам исследования сервиса Superjob, 14% жителей России хотели бы отправиться на Камчатку. Топ-5 замыкают Петербург и Калининградская область — 10 и 8% соответственно.

5% опрошенных рассказали, что хотели бы увидеть многие или все уголки России. 8% сказали, что мест, куда они мечтали бы поехать, в РФ нет.

В топ-10 самых популярных ответов также вошли Крым, Карелия, Владивосток и Сахалин, пишет РБК.

Опрос проводился с 25 февраля по 19 марта. В нем участвовали 1,6 тысячи представителей экономически активного населения России старше 18 лет.

Аналогичное исследование Superjob проводил в 2022-м. Тогда лидировал также Байкал. В 2025-м выросла популярность Горного Алтая, Камчатки и Арктики. Реже россияне стали называть Крым и Сочи.

Ранее сообщалось, что названы страны Европы, открытые для россиян в 2025 году.