В Карелии рассчитывают нарастить турпоток

Число туристов, посещающих арктические районы Карелии, через пять-семь лет должно увеличиться до 500 тыс. в год. Об этом заявил журналистам глава региона Артур Парфенчиков, комментируя выступление президента РФ на пленарном заседании Международного арктического форума (МАФ) в Мурманске.

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В своем докладе глава государства отметил рост туристического потока в регионы Арктической зоны, положительно оценив такие бизнес-проекты, как "Центр арктического туризма" с горнолыжным направлением в Ямало-Ненецком автономном округе или акватермальный курорт и всесезонный гостиничный комплекс в Карелии. Путин поручил регионам и правительству поддержать туристические инициативы в Арктике. Также президент поручил расширить на Белое море туристический проект "Пять морей и озеро Байкал".

«Мы надеемся, что арктическая часть Карелии как минимум полмиллиона туристов ежегодно через пять-семь лет будет принимать, а, может быть, и больше. Потому что мы видели, как развивался турпоток в южной части нашей республики. У нас в Карелии около 25% территории "арктического гектара" - это проекты, связанные с туризмом. Например, интересные проекты появляются на берегах Белого моря. Перспективы очень серьезные», — сказал Парфенчиков.

Основные направления развития арктической части республики, в том числе с точки зрения туризма, отражены в мастер-плане по Кемско-Беломорской агломерации. Документ среди других 15 мастер-планов развития опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ презентовали главе государства во второй день работы МАФ.

Согласно мастер-плану Кемско-Беломорской агломерации, планируется развитие транспортно-логистической системы Беломоро-Балтийского канала, расширение номерного фонда в Кеми и Беломорске, освоение месторождений полезных ископаемых, обеспечение населения чистой питьевой водой, строительство нового жилого фонда. Ожидается, что реализация мастер-плана даст агломерации до 14 тыс. новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ. Российская государственная корпорация развития участвовала в финансировании разработки пяти мастер-планов: на Чукотке, в Архангельской области и Республике Карелия.

О форуме

VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" впервые проходит в Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одна из главных тем форума - развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.

ТАСС - информационный партнер МАФ.