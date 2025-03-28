Стало известно, какой вид путешествия предпочитают россияне

Новое исследование показало, что большинство российских туристов (55%) предпочитают самостоятельные путешествия.

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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Купибилет».

Также выяснилось, что туристическим компаниям планирование отдыха доверяют 23% респондента, 19% опрошенных прислушиваются к советам друзей или близких.

Информацию из блогов и специализированных приложений для организации своего отдыха используют 3% участников опроса.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в беседе с НСН рассказал, что пляжный отдых занимает четверть всех семейных поездок внутри страны.