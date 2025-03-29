Эксперт объяснил, как будут работать детские лагеря Анапы этим летом

В лагерях Анапы детям не разрешат купаться в море в летний период из-за ситуации с разливом мазута. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала турэксперт Инна Пангани.

Повышение температуры воздуха и воды в Черном море привело к локальным выбросам на побережье Краснодарского края нефтепродуктов, остающихся в море после крушения танкеров в декабре 2024 года, сообщил 12 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании, посвященном ликвидации последствий разлива нефти. Возможность проведения курортного сезона будет обсуждаться с Роспотребнадзором.

По словам Пангани, родители хотят, чтобы их дети летом отдохнули рядом с морем, при этом в 2025 году купаться там будет невозможно. Турэксперт уточнила, что ранее об этом говорили на заседании рабочей группы Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства по организации отдыха и оздоровления детей.

«Причиной тому станет жаркая погода, и тот мазут, который вытек в море, будет постоянно выплескиваться на пляж. Те лагеря, которые расположены в Анапе, а их там 26, будут функционировать без моря, то есть дети купаться не будут», — сказала Пангани.

Как сообщил телеканал «Вместе-РФ» 28 марта, в результате недавних штормов на пляжи Анапы вновь выбросило нефтепродукты. Спасатели МЧС начали деликатную очистку от мазута камней на береговой линии. Отмечается, что для защиты от новых выбросов вдоль побережья уложили жгут из полипропиленовой сети.

За время ликвидации последствий ЧП с побережья Черного моря собрали больше 150 тысяч тонн загрязненного песка. Водолазы подняли со дня моря 180 тонн нефтепродуктов. Специалисты ежедневно обследуют акваторию на предмет новых выбросов. «Парламентская газета» рассказала, чем опасен мазут для человека.