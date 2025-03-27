Путин поручил поддержать туристические инициативы в Арктике

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и властям регионов поддержать инициативы, направленные на развитие туризма в Арктике и повышение интереса к ней.

"Число туристов [в Арктической зоне] растет. Соответственно, появляются новые проекты в этой сфере, такие как "Центр арктического туризма" с горнолыжным направлением в Ямало-Ненецком автономном округе или акватермальный курорт и всесезонный гостиничный комплекс в Карелии. Прошу и по линии федерального правительства, и в регионах поддержать такие инициативы, которые открывают новые границы Арктики, работают на повышение интереса к этому региону", - сказал он на Международном арктическом форуме (МАФ).

Президент подчеркнул, что северные регионы и, в частности, Арктика представляют "уникальное сосредоточение природных, исторических, духовных памятников" и обладают "богатейшей культурной палитрой".

"Конечно, надо осваивать такое перспективное направление, как туризм. <…> Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, чтобы познакомиться с ее ландшафтами, увидеть северное сияние, заняться арктической рыбалкой, покататься на собачьих упряжках, в конце концов, или совершить путешествие к заполярным архипелагам", - отметил Путин.

О форуме

VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" впервые проходит на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.

ТАСС - информационный партнер МАФ.