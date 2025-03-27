В сфере туризма пожаловались на дефицит горничных

В ближайшие несколько лет в России полностью поменяется подход к подготовке кадров для индустрии туризма и гостеприимства. Почему обновление образования в этой сфере не решит проблему с нехваткой кадров, сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

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Он отметил, что в туризме есть несколько профессий, в которых нельзя обойтись без дальнего зарубежья. По словам эксперта, вузы и колледжи не смогут обеспечить нужное число кадров, поскольку они не будут занимать линейные должности.

— Нам как не хватало горничных, так и не будет хватать. Они могут работать горничными, когда приходят на расширенную практику и осваивают профессию от начала до конца, работая на каждом участке. Когда мы говорим про сервис и качество, то все время упираемся в дефицит людей. И у нас нет возможности выбрать лучшего, потому что, если у человека есть голова, две руки и две ноги, можно считать, что он принят, — подчеркнул Прасов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Общее количество туристических поездок по России по итогам 2024 года превысило 120 миллионов. Об этом сообщили в Центре стратегических разработок.

Самым быстрорастущим направлением российского внутреннего туризма за первые два месяца 2025 года стал Калининград, а внешнего — Вьетнам.