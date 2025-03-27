Запуск парома из Сочи в Турцию снова задерживается

Паром по маршруту Сочи – Трабзон после нескольких переносов собирались запустить в начале апреля. Корреспондент TourDom.ru под видом туриста обратился в Сочинский морской торговый порт с вопросом, когда стоит ожидать первые рейсы.

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«Расписания по этому маршруту пока нет. Парома Sea Bridge в порту я не вижу», – сообщили в приемной гендиректора.

Сотрудник уточнила, что определенные работы по подготовке к запуску паромного сообщения ведутся: компания-перевозчик арендовала место под кассы. Они будут располагаться по адресу ул. Круизная Гавань, 4/5:

«Будут продавать билеты там же, где сейчас продаются на круиз “Астория Гранде”».

Найти актуальный сайт и контакты компании – организатора паромного маршрута «СВС Шиппинг» редакции TourDom.ru не удалось. Не смогли сообщить адрес сайта и в Сочинском морпорту:

«Думаем, что он пока в разработке. Кстати, на сайте тоже можно будет купить билеты».

Сотрудница не исключила, что информация о начале перевозок может появиться в понедельник, 31 марта.

Паром Sea Bridge, по всей видимости, находится в Турции, где проходил техобслуживание. 8-палубное судно, построенное в Италии в 1974-м, рассчитано на перевозку 450 пассажиров и более 200 легковых машин. Предполагается, что длительность переезда по маршруту Сочи – Трабзон составит около 12 часов, а стоимость билетов на сидячие места от 6 тыс. руб.

Возобновить паромное сообщение между Сочи и турецким портом Трабзон после 13 лет перерыва собирались в начале апреля. До этого оператор планировал начать перевозки в декабре 2024-го, после чего старт несколько раз откладывался – на январь, а затем на март. По словам гендиректора компании Сергея Туркменяна, запуску помешали празднование Рамадана в Турции и неподходящие погодные условия.

Попытки поставить паром на линию предпринимались еще в 2023 году, тогда маршрут не удалось запустить из-за проблем со страхованием судна.