Вик Уайлд представил на курорте в горах Сочи свою линейку сноубордов

К следующему зимнему сезону олимпийский чемпион зимних Игр Сочи-2014 Вик Уайлд планирует выпустить серию оборудования в коллаборации с курортом.

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Спортсмен провел на курорте "Роза Хутор" специальную встречу, в ходе которой не только поделился секретами своего мастерства, но и представил любителям катания собственную линейку сноубордов.

История Вика Уайлда уникальна: он стал первым сноубордистом, выигравшим две золотые медали на одной Олимпиаде, и пока единственным в истории представителем сборной России, имеющим статус олимпийского чемпиона в этом виде спорта. Сегодня известный спортсмен активно развивает собственное производство оборудования для занятий сноубордом. Идея родилась из необходимости создавать качественные и доступные доски в России. При разработке формы учитывался опыт самого атлета. Все модели Вик Уайлд протестировал лично. Каждая доска проходит проверку и в суровых зимах Сибири, и на склонах Кавказа.

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"Пока мы производим их за рубежом. Но моя главная цель - делать доски в России. Наша команда уже развивает производство в Москве", - пояснил олимпийский чемпион.

В планах сноубордиста - разработка уникального дизайна досок для курорта, где на зимней Олимпиаде 2014 года он дважды стал чемпионом, получив высшие награды в гигантском и параллельном слаломе. В 2024 году в честь Вика Уайлда на Аллее Славы курорта была открыта персональная золотая медаль. Сегодня он катается на трассах курорта уже на сноуборде своей марки.

"Для меня этот курорт - один из лучших курортов в мире. Приезжая сюда, ощущаю дух Олимпиады. Вижу, как курорт растет и развивается. Он известен не только своей красивой природой, но и очень хорошей инфраструктурой, отличными склонами и трассами. Мне нравится проводить здесь время", - поделился впечатлениями Вик Уайлд.

Сноуборды от олимпийского чемпиона уже представлены в прокате горнолыжного курорта, планируется, что линейка с фирменным дизайном курорта появится к следующему горнолыжному сезону.

Всего здесь открыто девять пунктов проката оборудования, они предлагают более 4000 комплектов инвентаря. Сезон катания на горнолыжном курорте завершится 13 апреля.