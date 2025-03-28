Эксперт рассказал, почему в России не хватает туристических кадров

С 21 марта 2025 года в России начал свою деятельность Национальный экспертный совет, направленный на развитие кадрового потенциала в сфере туризма и гостеприимства. Основная задача совета — оптимизировать систему подготовки кадров, учитывая актуальные потребности и запросы отрасли.

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Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств России, поделился своими мыслями о проблеме нехватки квалифицированных кадров в туризме.

«В Краснодарском крае в настоящее время ведется строительство 30 тысяч номеров, а по всей стране — около 100 тысяч. В планах — увеличение количества номеров до 200 тысяч. Возникает вопрос: где найти достаточное количество специалистов для работы в этих объектах? — сказал он в беседе с Общественной Службой Новостей. — Мы обучаем специалистов в Москве, но как привлечь их к работе в небольших городах, таких как Урюпинск? Все наши проекты "Пяти морей" — в Калининградской области, Запорожской области, "Новой Анапе" и Дагестане — сосредоточены именно в таких регионах. В Анапе планируется построить 40 тысяч номеров, но где найти 40 тысяч квалифицированных работников? Многие люди приходят в туристический бизнес, но быстро уходят, сталкиваясь с необходимостью частых переездов и работой в отельном бизнесе».

Алексан Мкртчян считает, что для привлечения новых кадров в туристическую отрасль необходимо создать дополнительную инфраструктуру, которая бы обеспечила комфортные условия для тех, кто переезжает с семьёй в новый отель.