В Карелии появятся новые направления для круизного туризма

Парфенчиков подчеркнул, что Карелия готова предложить туристам разнообразные маршруты. Помимо традиционного посещения острова Кижи, активное развитие получили локации на Онежском и Ладожском озерах, в числе которых и Хийденсельга. Оттуда путешественников на автобусах доставляют к известному туристическому объекту – горному парку «Рускеала». Кроме того, в республике развивается новый туристический проект «Белые мосты». Планируется также организация круизных маршрутов из Петрозаводска с посещением трех объектов, включенных в список ЮНЕСКО: острова Кижи, Онежских и Беломорских петроглифов.

Генеральный директор круизной компании «Водоходъ» Ришат Багаутдинов сообщил, что для освоения новых водных маршрутов в Карелии на нижегородском заводе «Красное Сормово» строятся три современных судна проекта «Карелия». Их строительство ведется в рамках государственной программы обновления речного флота.

«На 11 июня 2025 года запланирован спуск судна, после этого необходимо пройти швартовые, ходовые испытания, надеемся, что в августе состоится первый рейс. С руководством Карелии активно обсуждаем три новых пункта судозаходов: Бесов Нос, остров Койонсаари, в среднесрочной перспективе – Кондопога. У нас в этом году в общей сложности запланировано 540 судозаходов в пункты Республики Карелия, перевезем порядка 120 тыс. туристов», – отметил Р. Багаутдинов.

Оставшиеся два теплохода проекта «Карелия» планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Эти четырехпалубные суда класса «река-море» будут адаптированы для прохождения шлюзов Беломоро-Балтийского канала. Они также смогут выполнять рейсы в Белом море, в том числе с заходами на Соловецкие острова.