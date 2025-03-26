Топ лучших мест для незабываемых фотосессий

Флоротуризм становится всё более популярным направлением в России. В разных регионах страны можно найти уникальные места для весенних фотосессий среди цветущих растений.

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Калмыкия — идеальное место для наблюдения за полями тюльпанов в апреле. В Приютнинском районе, около озера Маныч-Гудило (примерно 100 км от Элисты), можно увидеть разноцветные ковры из красных, белых, жёлтых и розовых бутонов. Местные жители отмечают, что раз в девять лет здесь появляются редкие чёрные тюльпаны.

В Ульяновской области в конце мая — начале июня расцветают дикие пионы. Долина диких пионов недалеко от Сызрани считается одним из самых живописных мест.

Псковская область привлекает туристов Полистовским заповедником, где в конце апреля белоснежные кувшинки покрывают прозрачную воду болот, создавая впечатляющее зрелище.

В окрестностях Анапы и в Крыму в мае цветут маки. Алые маковые поля привлекают толпы туристов и фотолюбителей со всей России.

Ранее турэксперт Наталия Осипова назвала короткие экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Карелию самыми популярными среди россиян.