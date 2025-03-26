В Карелии появились новые точки развития круизного туризма

Несколько локаций для развития внутреннего и внешнего туризма появились в Карелии, сообщил на Международном арктическом форуме (МАФ) глава республики Артур Парфенчиков после подписания соглашения о взаимодействии с круизной компанией "Водоходъ". Среди них - поселок Хийденсельга в Питкярантском округе, расположенный недалеко от побережья Ладожского озера.

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«Нам есть, что предложить гостям с точки зрения круизного туризма. Кроме традиционного острова Кижи, это и новые локации в Онежском и Ладожском озерах, например, поселок Хийденсельга, откуда автобусами туристов доставляют до знаменитой уже Рускеалы, это новый проект "Белые мосты". Планируем организовать круизные экскурсии из Петрозаводска с охватом трех объектов ЮНЕСКО: остров Кижи, а также Онежские и Беломорские петроглифы», — отметил Парфенчиков.

По словам генерального директора круизной компании "Водоходъ" Ришата Багаутдинова, в том числе для путешествий по новым маршрутам по водоемам республики на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде строят три судна проекта "Карелия". Работы ведутся в рамках госпрограммы по обновлению речного флота.

«На 11 июня 2025 года запланирован спуск судна, после этого необходимо пройти швартовые, ходовые испытания, надеемся, что в августе состоится первый рейс. С руководством Карелии активно обсуждаем три новых пункта судозаходов: Бесов Нос, остров Койонсаари, в среднесрочной перспективе - Кондопога. У нас в этом году в общей сложности запланировано 540 судозаходов в пункты Республики Карелия, перевезем порядка 120 тыс. туристов», — сообщил журналистам Багаутдинов.

Постройка остальных двух судов проекта должна завершиться в 2026 году. Круизные теплоходы проекта "Карелия" - это четырехпалубные суда типа "река-море". Их размеры позволяют проходить через шлюзы Беломоро-Балтийского канала. Теплоходы будут эксплуатировать в том числе в Белом море с возможностью захода на Соловецкие острова.

О форуме

VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" впервые проходит в Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одна из главных тем форума - развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.

ТАСС - информационный партнер МАФ.