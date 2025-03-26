Куда можно поехать на море с детьми недорого: направления 2025 года

Россияне активно бронируют летние туры. В особенно интенсивном поиске находятся семьи с детьми: традиционно у них повышенные требования к отелям и береговой линии. Чтобы семейный отдых на море удался, очень важны хорошие пляжи и развитая инфраструктура. Какие бюджетные направления подойдут для отпуска с ребенком и во сколько обойдется путевка в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

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Тренды летнего отдыха для семей с детьми в 2025 году

Лидеры среди пляжных туристических направлений этого года определились еще до старта сезона. В первую тройку на лето-2025 вошли Турция, Россия и Эмираты с Египтом, рассказала «Газете.Ru» эксперт по туризму, директор туристического агентства MAYEL Майя Котляр.

«Несмотря на сухую и жаркую погоду, Эмираты и Египет стали всесезонными направлениями, поскольку открыли новые отели формата «все включено» и обеспечивают туристу достаточно комфортное пребывание и проживание. Это экономней относительно других направлений. Кроме того, здесь действуют расширенные возможности авиаперелетов. Соответственно, отдых в этих странах выходит гораздо дешевле, чем в альтернативных зарубежных направлениях с прямым перелетом», — рассказала Майя Котляр.

Многие туристы с детьми выбирают этим летом еще одно экономнаправление — Грузию. Эксперт по туризму отметила, что здесь популярностью пользуется частный сектор. Также многие россияне ездят на Каспийское море — в Дагестан и Азербайджан. Кстати, в последнем уже построено много отелей, ориентированных именно на семейный отдых.

«Что касается альтернативных направлений, здесь популярностью пользуются дальние направления массового характера, куда летают чартеры. Например, тот же Таиланд, но не Пхукет, а Самуи, где нет сезона дождей. До конца июня можно недорого съездить во Вьетнам. После запуска прямых авиарейсов популярностью у туристов с детьми пользуется летний курорт Нячанг», — пояснила Майя Котляр.

Нячанг хорош для летнего отдыха с детьми благодаря широкому выбору отелей со своими прибрежными зонами отдыха. Этот курорт отличают пляжи с мелким песком и пологим заходом в море.

Свой прогноз эксперт дала и касательно внутренних туристических направлений.

«Что касается России, в Анапе этот сезон очень сомнительный из-за разлива мазута. Однако в целом Краснодарский край — по-прежнему в приоритете. У семей с детьми пользуются популярностью черноморские курорты: Сочи, Геленджик, Туапсе. Кроме того, российские туристы с удовольствием ездят на озера: в топе направлений — Байкал и озера Алтая», — Майя Котляр, директор туристического агентства MAYEL.

Летний отдых на море в России

Подробно о самых популярных направлениях пляжного отдыха с детьми рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Национального туроператора Алеан. В топ экономвариантов на этот сезон вошли:

Все цены указаны без учета стоимости проезда до курортов.

Курорты Крыма

Туристы с детьми, как правило, предпочитают отдыхать на песчаных пляжах, поэтому им подойдет отдых на море в Евпатории, Феодосии, Черноморском, Песчаном — здесь есть немноголюдные пляжи с широкой песчаной полосой.

Небольшие базы отдыха в районе Евпатории предлагают питание по системе «полный пансион». Для семьи из двух взрослых и одного ребенка отдых обойдется в сумму от 37 800 рублей на семь ночей во второй половине июля. «Все включено» в Евпатории стартует от 91 700 рублей на двух взрослых с ребенком на семь ночей во второй половине июля.

В Евпатории семейных туристов может заинтересовать посещение дельфинария, аквапарка «У Лукоморья», дендропарка.

Также эксперты туроператора Алеан советуют рассмотреть песчаные пляжи на Азовском побережье полуострова Крым. Здесь есть отели, предлагающее бюджетное «все включено» от 83 930 рублей на семью из трех человек на семь ночей во второй половине июля.

Азовское побережье Краснодарского края

На Азовском побережье — Ейск, Голубицкая, Темрюк, Кучугуры и др. — обилие песчано-ракушечных пляжей. Море здесь неглубокое, вход в воду пологий, что подходит туристам с детьми.

«На Азовском побережье мало отелей, предлагающих "все включено" или "полный пансион". В основном здесь располагаются гостевые дома, базы отдыха эконом-сегмента без питания или с завтраками. Автотуристам можно рекомендовать остановиться здесь на несколько дней по дороге в Крым. В целом отдых на Азовском море может подойти тем, кто нацелен на бюджетный, спокойный отдых "дачного формата"», — рассказали в пресс-службе туроператора Алеан.

Гостевые дома без питания обойдутся в сумму от 25 200 рублей на двух взрослых с ребенком на семь ночей во второй половине июля, с завтраками — от 38 500 рублей.

Сочи

В Сочи — галечные пляжи. В Лазаревском районе можно найти варианты размещения в небольших гостиницах, гостевых домах от 50 400 рублей с трехразовым питанием на двух взрослых с ребенком на 7 ночей в июле. Небольшие трехзвездочные отели с трехразовым питанием — от 67 200 рублей на те же даты, тот же состав туристов. «Все включено» — от 100 800 рублей.

В Сочи семейным туристам доступно множество развлечений: прогулки в Сочинском дендропарке, посещение Олимпийского парка, Орнитологического парка, дельфинария, парка аттракционов «Сочи Парк». Можно совместить пляжный отдых с посещением горного кластера, курорта Красная Поляна.

Геленджик

В Геленджике есть песчаные и галечные пляжи. Отдых на троих на семь ночей во второй половине июля здесь доступен от 58 680 рублей с трехразовым питанием на двух взрослых и одного ребенка. «Все включено» — от 117 000 рублей.

Туристов с детьми заинтересует посещение аквапарка, океанариума, сафари-парка, выездные экскурсии из Геленджика в этнографический комплекс «Атамань».

Туапсе

Пляжи в Туапсе галечные и песчано-галечные.

Проживание в отеле в Туапсинском районе с трехразовым питанием обойдется в сумму от 50 400 рублей на двух взрослых с ребенком на семь ночей в июле.

Летний отдых на море в ближнем зарубежье

Абхазия

Абхазия традиционно находится в лидерах среди бюджетных направлений для летнего отдыха на море. Дело не только в ценах на размещение. В республике практически все в среднем дешевле, чем на российских курортах — и фрукты на рынках, и еда в кафе. Кроме того, для поездки не нужен загранпаспорт.

В Абхазии пляжи — песчано-галечные. Эксперты Национального туроператора Алеан рекомендуют брать в поездку аквасоки.

Во второй половине июля семья из трех человек может остановиться в доме отдыха за сумму от 33 000 рублей с трехразовым питанием. Отели уровня 3* с трехразовым питанием предлагают проживание от 81 164 рублей на троих на семь ночей. «Все включено» обойдется в сумму от 101 500 рублей на троих на семь ночей.

Туристы могут отправиться на экскурсию к озеру Рица, сталинским дачам, посетить Новый Афон, ресторан «Гагрипш», обезьяний питомник в Сухуме, дельфинарий в Гагре.

Летний отдых с детьми в дальнем зарубежье

В этом сезоне семьи с детьми активно выбирают для отдыха ОАЭ, Турцию, Китай, Мальдивы, Таиланд, Кубу и Египет, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании TEZ TOUR. Эти направления сочетают комфортный климат, развитую инфраструктуру для семейного туризма и доступные цены.

Среди популярных курортов в этом сезоне эксперты туроператора выделяют:

Цены указаны с учетом стоимости перелета из Москвы.

ОАЭ

Безопасность, современные отели с детскими клубами, парки развлечений и шопинг — ключевые преимущества этого курорта. Летом стоимость туров более доступная из-за «не сезона».

Среди курортных зон страны эксперты туроператора выделяют Рас-аль-Хайма и Фуджейра: здесь есть охлаждающие бассейны, качественное питание, высокий уровень сервиса и обилие развлекательных программ.

Туры на троих человек во второй половине июля за 7 ночей с завтраками стартуют от 140 тысяч рублей.

Турция

Отдых в этой стране традиционно считается семейным, большинство отелей ориентированы на отдых с детьми, предлагают детские бассейны, детские клубы и многое другое.

Туристы ценят в Турции формат «Все включено» по выгодным ценам, песчаные пляжи, аквапарки и анимацию для детей. Прямые перелеты и отсутствие виз для россиян делают ее удобным вариантом.

Туры на троих человек во второй половине июля за 7 ночей в формате «Все включено стартуют от 136 тысяч рублей.

Китай

Главный курортный регион Китая — остров Хайнань. Наиболее популярными бухтами для отдыха с детьми там считаются Дадунхай и Ялонг с песчаными пляжами и пологим входом в море. Многие отели предлагают различные услуги для семейного отдыха.

Туры в Дадунхай на троих человек во второй половине июля за 7 ночей с завтраками стартуют от 218 тысяч рублей.

Мальдивы

Несмотря на статус премиального направления, летом здесь часто действуют спецпредложения, например, бесплатное проживание для детей до 12 лет, отмечают в пресс-службе компании TEZ TOUR. Система «Все включено» значительно помогает контролировать бюджет, ведь курорты предлагают многообразие вкусной еды для любого возраста.

Преимущество направления — большой выбор отелей с развитой инфраструктурой, детскими клубами и развлекательными программами, а также возможность выбрать план питания «Все включено».

Туры на троих человек во второй половине июля за 7 ночей с завтраками и ужинами стартуют от 313 тысяч рублей.

Таиланд

Российские туристы с детьми любят Тайланд за теплое море, вкусную еду и отели с детской инфраструктурой. Стоимость проживания здесь значительно ниже, чем зимой, а виза для россиян не требуется.

В пресс-службе туроператора советуют обратить внимание на Пхукет: здесь присутствует широкий выбор отелей с большими территориями, детскими клубами и бассейнами и даже водными горками.

Туры на троих человек во второй половине июля за 7 ночей с завтраками стартуют от 237 тысяч рублей.

Куба

Хоть перелет и занимает много времени, туристы с детьми охотно выбирают Кубу для отдыха. На острове представлено много отелей для семейного отдыха, где есть отличная анимация, детские клубы, детские бассейны и водные парки.

Туры на троих человек во второй половине июля в формате «Все включено» стартуют от 339 тысяч рублей.

Египет

Один из самых доступных вариантов с морем, детской инфраструктурой, аквапарками и увлекательными экскурсиями для всех возрастов. Прямые перелеты и система «Все включено».

Эксперты советуют обратить внимание на Хургаду — здесь песчаные пляжи, пологий вход в море, отели с развитой инфраструктурой.

Туры на троих человек во второй половине июля за 7 ночей с завтраками и ужинами стартуют от 203 тысяч рублей.