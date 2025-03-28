Иностранцы массово устремились в Россию, турпоток в страну из-за границы в 2024 году вырос более чем на треть в сравнении с 2023 годом, а именно до 4,2 миллиона человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

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«Активнее стали посещать Россию граждане стран Ближнего Востока и Азии, — говорится в сообщении. — Фиксируется кратный прирост (в шесть-десять раз) по таким странам, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Катар».

Более того, в прошлом году в четыре раза увеличился туристический поток в Россию из стран Юго-Восточной Азии, в том числе из Индонезии и Малайзии. Также рост демонстрируют КНР и Индия (в два раза и на 30 процентов соответственно).

Ранее в начале 2025 года Вьетнам показал наибольший рост популярности у российских туристов по сравнению с другими зарубежными направлениями. Уточняется, что соотечественники чаще выбирают его для продолжительного отдыха — в среднем на две недели.