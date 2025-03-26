Эксперт сообщил о растущей загруженностей гостиниц в Крыму

Тем, кто задумывается об отдыхе в Крыму, уже пора не просто бронировать отели, а непосредственно оплачивать их, сказала НСН Наталья Стамбульникова.

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Гарантированная загрузка крымских отелей на лето уже составляет 30%, сказала в эфире НСН председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова.

Круглогодичный морской курорт «Золотые пески», который планируется создать в Крыму, сможет принимать миллион туристов в год, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, объем господдержки проекта составит 13 миллиардов рублей. Аксенов рассказал что курорт профинансируют из республиканского и федерального бюджетов. Средства направят на создание инфраструктуры – в частности, планируется перенос региональной автомобильной дороги за железнодорожные пути. Стамбульникова отметила, что проведение спецоперации на Украине не отпугивает туристов, желающих отдохнуть в Крыму.

«Туры выходного дня у многих отельеров Крыма закрыты на 100%. На выходные приезжают в основном местные, которые просто хотят переключиться, отдохнуть в спа и так далее. В Крыму в принципе укоренились практика отдыха у моря на выходных. Что касается лета, то гарантированная загрузка крымских отелей на сегодняшний день составляет 30%. Все зависит от региона Крыма, конечно. Я думаю, что к майским праздникам летняя загрузка отелей дойдет уже до 50%. Тем, кто задумывается об отдыхе в Крыму, уже пора не просто бронировать что-то, а непосредственно оплачивать. Проведение спецоперации никак не повлияло на турпоток в Крым – даже западный Крым, который ближе к зоне СВО, набирает популярность у туристов», – сказала собеседница НСН.

Ранее Стамбульникова заявила НСН, что район в Крыму, где планируется создать новый курорт «Золотые пески», имеет очень выгодное расположение с точки зрения логистики.