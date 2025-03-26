Стал известен план развития модульных отелей в России

Порядка 10 тыс. номеров в модульных отелях будут созданы в России до 2027 года, уже построено более 12,5 тыс. номеров. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

© РИА Новости

«Модульные гостиницы помогают оперативно наращивать номерной фонд. Программа впервые реализуется в таких масштабах. Уже создано более 12,5 тыс. номеров. Еще около 10 тыс. инвесторы создадут до 2027 года», — говорится в сообщении.

В начале марта был завершен отбор заявок по программе льготного кредитования капитального строительства отелей и туристических центров притяжения. Запущен отдельный федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал". Это проекты комплексного туристического освоения прибрежных территорий в 10 регионах страны, они рассчитаны на прием до 10 млн туристов ежегодно. Активно развиваются горнолыжные курорты на Кавказе, в Сибири, на севере, формируются автомобильные туристические маршруты, рассказали в кабмине.

Там отметили, что развитие номерного фонда, точек притяжения требует кадров. До 2030 года прогнозируется дефицит в 400 тыс. человек. Для решения этой проблемы готовится отраслевая программа производительности, идет перезагрузка образовательных программ на базе Российского государственного университета туризма и сервиса, в том числе для подготовки кадров на базе гостиничных сетей.

В правительстве напомнили, что до 2030 года стоит задача увеличить вклад туризма в ВВП страны до 5% и обеспечить рост числа внутренних туристических поездок до 140 млн в год.