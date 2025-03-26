В Ставрополе запустили экскурсии в дореволюционную баню

Туристско-информационный центр Ставрополя запустил серию экскурсий «Парение с погружением в историю бани № 1, той самой Третьяковки XIX века». Экскурсантов знакомят с банной традицией, учат правильно париться и угощают травяными чаями.

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«На первой экскурсии девушки узнали историю бани № 1, в том числе и почему ее еще называют Третьяковкой, а также интересные факты о банных обычаях от известного ставропольского экскурсовода, попили травяной чай из самовара с пирогами и своими руками приготовили настоящий банный скраб. Участницы познавательного мероприятия провели 3,5 часа в обществе друг друга и специалиста по банному делу и за это время научились правильно париться», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Следующая экскурсия в историческую баню состоится 27 марта, затем их планируется проводить регулярно. Подробности можно узнать в туристко-информационном центре и на его страницах в соцсетях.

«Ставрополь имеет богатое историческое прошлое, места и достопримечательности. Мы стараемся развить у жителей интерес к истории даже самых обычных объектов. Поэтому наш туристско-информационный центр запустил серию таких необычных экскурсий. <> В целом же, городская баня № 1 популярна у ставропольцев. В прошлом году ее посетили около 72 тысяч гостей, 36 тысяч из них — по льготам», — прокомментировал глава Ставрополя Иван Ульянченко, слова которого приводят в пресс-службе.

В Ставрополе работают две муниципальные бани, сохраняющие социальные тарифы на свои услуги. Баня № 1 расположена по адресу: улица Ленина, 211. Это старейшее подобное заведение в городе, здание бани было построено в 1890-х годах.