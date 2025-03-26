В Карелии планируют увеличение турпотока

Власти Карелии планируют увеличение туристического потока в Кемско-Беломорскую агломерацию за три года со 120 тыс. до 200 тыс. человек. В том числе, за счет посещений объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Беломорских петроглифов, сообщил ТАСС глава региона Артур Парфенчиков в рамках Международного арктического форума.

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«В настоящее время посещение Кемско-Беломорской агломерации составляет порядка 120 тыс. туристов в год. С учетом планируемого прироста в ближайшие три года поток туристов возрастет до 200 тыс. человек, в том числе и к объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО Беломорским петроглифам - до 150 тыс. Вообще Беломорск - это ворота на Соловки, уникальная военная история. Мы, например, создали в этом городе, по мнению экспертов, один из лучших музеев истории Великой Отечественной войны, музей Карельского фронта, в те годы в этом здании после эвакуации дислоцировался штаб фронта», — сообщил собеседник агентства.

Парфенчиков отметил, что сейчас 95% туристов и паломников отправляются на Соловецкий архипелаг через Кемь и Беломорск.

На территории археологического комплекса "Беломорские петроглифы" подходит к концу реализация проекта по развитию туризма. На завершающей стадии находится строительство визит-центра с экспозицией петроглифов, который включает в себя гостиницу на 40 номеров, кафе на 150 посадочных мест, где будут обслуживать туристов, посетителей выставочного зала экспозиции музея и проживающих в гостинице. Уже построены дорога и мост через реку Кислый Пудас.

Археологический комплекс "Беломорские петроглифы" состоит из рисунков на скалах и более 30 стоянок древнего человека. Изображения нарисованы или высечены на камне, датируются IV-III тысячелетием до нашей эры. Комплекс расположен в Беломорском районе Карелии, в местечке Залавруга. К числу основных сюжетов относятся изображения оленей и сцен охоты на морских животных.

О форуме

VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" впервые проходит в Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одна из главных тем форума - развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.

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