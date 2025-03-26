Мишустин потребовал ускорить строительство новых отелей

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме о работе кабмина в 2024 году заявил, что инвесторы, получившие льготные кредиты на строительство отелей, должны ускорить выполнение своих обязательств.

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Глава правительства отметил, что в России множество живописных мест, привлекающих туристов, но для их комфортного посещения необходима современная инфраструктура. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» по всей стране – от Калининграда до Владивостока – уже построены новые отели, глэмпинги и кемпинги. Государство поддерживало эти инициативы через субсидии на модульные гостиницы и льготное кредитование.

«Это даст свыше 50 тыс. новых номеров. Ну и ждем от наших инвесторов активной реализации обещанных проектов», – добавил премьер.

Михаил Мишустин подчеркнул, что в 2024 году количество путешествий по России выросло более чем на 10%. Это свидетельствует о растущем интересе граждан к отдыху внутри страны.

Согласно данным Минэкономразвития, в прошлом году россияне совершили свыше 91 млн туристических поездок по стране, что подтверждает положительную динамику в отрасли.

Впрочем, эксперты пока не берутся судить, сможет ли в этом году внутренний турпоток если не увеличиться, то хотя бы остаться на этом же уровне. Из-за разлива нефти в Черном море многие туристы не спешат бронировать отели на российском юге. Некоторые и вовсе переориентируются на зарубежный отдых. Пока говорить о масштабном оттоке туристов еще рано, но негативная тенденция все же наблюдается.