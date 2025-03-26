Как планируют улучшать качество канатных дорог в России

Продукция азиатских рынков может подвести российских партнеров. Сфера туризма уже сталкивается с такими сложностями при попытках использовать китайское подъемное оборудование: начиная с логистики и платежей и заканчивая невысоким качеством. А западный бизнес если и будет возвращаться в Россию, то по строгим правилам. На этом фоне отечественные производители, успешно развивая экономику страны, должен иметь преференции перед любыми зарубежными конкурентами.

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Внутренний туризм сегодня продолжает оставаться одной из бурно развивающихся отраслей российской экономики. 2024 год стал рекордным — по данным СберАналитики, россияне совершили 161,8 млн поездок по стране — это на 6% выше, чем в 2023 году.

Появляются новые средства размещения, новые объекты активного отдыха. Обновлять инфраструктуру и осваивать новые площади туриндустрии помогает отечественная промышленность, а господдержка способствует этой синергии и успешному развитию. В этом году различные регионы страны продолжают наращивать свою туристическую привлекательность. К примеру, власти Иркутской области объявили о планах создать масштабный туристический кластер на берегу Ангары, проект оценивается в 45 млрд рублей. Здесь появится крупный кластер с несколькими гостиницами, экопарком, зоной пляжного отдыха и водных видов спорта, а также инфраструктурой для зимних видов спорта — горнолыжными трассами более 40 км с целой системой подъёмников. В ближайшие годы в России будут построены и начнут работу и другие курорты – например, «Турьев Хутор» в Сочи, «Лаго-Наки» в Адыгее.

Чем будут застраиваться новые курортные территории — злободневный вопрос. Как показывает практика, для любого курорта становится важным, к какому производителю он будет обращаться, если понадобится закупить сложную технику или установить канатные дороги. От принятого решения будет зависеть скорость запуска и успешность деятельности курорта. Европейских производителей подъемников сейчас на российском рынке нет. Некоторые курорты решили, что их смогут заменить китайские аналоги, однако этот выбор может быть опрометчивым. Например, приморский курорт «Арсеньев», который ставит на своих склонах подъемник производства BMHRI (холдинг, работающий в Китае), столкнулся с проблемами – задержкой с проводкой платежей за поставку (влияют санкции) и с доставкой деталей и комплектующих.

В итоге «Арсеньев» потерял сезон, не смог открыться этой зимой. Как ни странно, еще один курорт – челябинская «Солнечная Долина» — пошел по тому же пути: сейчас здесь тоже ставят дорогу BMHRI, ее уже монтируют.

Неизвестно, как быстро и гладко все пройдет у челябинских заказчиков китайского подъемника, да и сколько лет он проработает, пока тоже не ясно. А торопятся они не зря: если к следующему горнолыжному сезону подъемник запустится (а причин срывов запуска может быть много), это может уберечь «Солнечную Долину» от срывов работы французской канатной дороги Poma, которая работает там сейчас. В марте на ней случился сбой электроники, и горнолыжники провисели на высоте в креслах почти час, ожидая, пока их снимут.

Случившееся неудивительно: ведь Европа больше не обеспечивает свои подъемники, оставшиеся в многочисленном количестве на российских склонах, своим сервисом и запчастями, что повышает риски поломок этого зарубежного оборудования. Однако уже возникают сомнения в том, правильно ли в этой ситуации возлагать надежды на китайских производителей подобных сложных механизмов.

При этом случившееся на канатной дороге Poma – первые звоночки помех в работе западного подъемного оборудования. В прошлом году такой срыв работы электроники дал и итальянский подъемник на «Архызе». Сбои в автоматизированных системах управления канатных дорог — большие риски, может выйти из строя весь механизм.

А отечественные производители не только обеспечивают курортную сферу запчастями и производят канатные дороги. С программным оборудованием вопрос уже тоже решен. Причем как раз вовремя, раз мы уже видим начавшиеся сбои ПО зарубежных подъемников. Холдинг РУСЛЕТ, российский производитель канатных дорог, разработал и отечественное ПО для подъемного оборудования, и оно уже стоит на канатной дороге «Тироль» курорта «Роза Хутор», на новом подъёмнике курорта «Большой Вудъявр» в Мурманской области, впереди и другие объекты.

«Отечественным заказчикам, курортам страны, надо уже сейчас, заранее, позаботиться о том, что заменит европейское оборудование. Ведь надо понимать, что западные бренды канатных дорог могут и вовсе не вернуться в Россию. Если возврат и будет, то это будет точно не просто. Значит, надо думать о том, кто сегодня станет поставщиком курортов. А они есть и на российском рынке. Если европейское оборудование теряет свою надежность, а китайское изначально ненадежно, надо смотреть на российские предложения», — говорит экономист Владислав Куприянов.

Представители компании РУСЛЕТ отмечают, что китайская продукция вряд ли удовлетворит высокие требования горнолыжных курортов России.

«Сделано в Китае — значит, сделано дешево и быстро. А чтобы было дешево и быстро, производство должно быть простым и массовым. Об инновациях речь здесь не идет. Пятнадцать лет назад фраза "Сделано в Китае" вообще ассоциировалась в первую очередь с низким качеством. Постепенно ситуация меняется, китайцы активно работают над повышением качества производимой продукции. Но качественно не значит технологично. Например, в 70-е годы прошлого века Doppelmayr размещал редуктор канатной дороги под землей. Австрийский производитель уже давно ушел от этой давно устаревшей технологии, а китайцы используют ее до сих пор», — рассказывает Александр Казаков, руководитель Инженерного центра РУСЛЕТ.

«Богатые дешевое качество не покупают»

С точки зрения экономической выгоды для курортов важен еще и момент получения субсидий. Минпромторг ранее уже предупреждал: будут поддерживать закупки у отечественных производств, а не у иностранных конкурентов. Так что и с этой точки зрения покупать в Китае такое высокосложное оборудование не очень выгодно. Однако «Солнечная Долина» соблазнилась ценой, предложенной китайским производителем: недорого. Хотя знали, что рискуют. В итоге, как отмечало руководство челябинского курорта, действительно не получилось получить господдержку (таможенные льготы) на закупку китайской канатной дороги.

«Китай демпингует, это давняя стратегия КНР, чтобы завоевывать рынки. Так же Китай действует и в сфере производства канатных дорог. Но всем понятно: дешево — значит, есть вероятность, что будет не очень качественно. Российские разработки и производство стоит своих денег — потому что это серьезные вложения в науку, в конструкторскую работу, и в промышленные мощности», — замечает Владислав Куприянов.

Кроме того, говорит экономист, покупать российское оборудование сегодня и в целом рациональнее:

«Китайцы пока не имеют на территории РФ своей системы сервиса. Это неудобно. А отечественные производители, отмечу, могут обслуживать не только произведенное ими оборудование, но и то же самое европейское или китайское. Ну и длинная логистика и проблемы с платежами — тоже не в пользу Китая».

Как рассказывает Олег Чумаков, бизнес-аналитик, эксперт в сфере стратегического бизнес-управления, грамотный подход любого бизнеса — вкладываться только в надежное и качественное, иначе последствия могут больно ударить по карману:

«Китайцы активно себя позиционируют и даже довольно агрессивно продвигают себя на нашем рынке. Но они должны доказать свою конкурентоспособность. Богатые экономики не покупают китайское низкое качество. Взять тот же Казахстан, который сильно вырос в последнее время. Я бывал там, и в той же Алматы, например, пассажирская канатная дорога не китайская, а европейская. У Казахстана появились большие деньги, и он организовал себе хорошую инфраструктуру».

По мнению эксперта, и российским курортам тоже нужно тщательнее присматриваться к поставщикам.

Движение без помех

Владислав Куприянов напоминает, что жесткие санкции в отношении России только укрепили внутренний рынок.

«И сейчас мы пришли к ситуации, когда надо защитить то, чего уже добились, — и от низконадежного оборудования из Азии, и от западной продукции, которая сейчас может стать помехой дальнейшему развитию отечественного бизнеса».

Действительно, президент России Владимир Путин, выступая на съезде РСПП 18 марта, поручил правительству серьезно подойти к вопросу возможного возвращения в Россию западных компаний, ушедших из РФ, поскольку интересы российского бизнеса должны быть превыше всего. В свою очередь, глава Российского съезда промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает, что надо ставить высокий барьер для зарубежного бизнеса, тем более учитывая, что компании работают в недружественных странах:

«Можно дифференцировать, в том числе, финансировали ли ВСУ и участвовали ли в производстве боеприпасов».