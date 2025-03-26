Сколько гостиничных номеров введут по программе льготного кредитования

Более 50 тыс. гостиничных номеров введут в России по программе льготного кредитования. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

"Выделяли федеральные средства на возведение модульных отелей. А на строительство гостиниц выдавали льготные кредиты, что даст свыше пятидесяти тысяч новых номеров. Ждем от инвесторов активной реализации проектов", - сказал он.

Кроме этого, как отметил Мишустин, в результате мероприятий нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" создавались современные средства размещения - отели, глэмпинги и кэмпинги - от Калининграда до Владивостока.

"В нашей стране - уникальные и интересные места для посещения. И важно, чтобы инфраструктура отвечала запросам путешественников - по комфорту и уровню сервиса", - подчеркнул премьер-министр.

По итогам 2024 года рост количества турпоездок по стране превысил 10%, добавил Мишустин.