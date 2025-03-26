Стало известно, когда начнется создание инфраструктуры Каспийского кластера

Строительство инфраструктуры, дорог и отелей в Каспийском прибрежном кластере начнется в этом году со стартом строительного сезона. Об этом на совещании по реализации проектов федеральных круглогодичных морских курортов «Пять морей и озеро Байкал» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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«Динамично реализуется проект "Каспийский прибрежный кластер". В этом году начнется строительство объектов. Помимо реализации самих проектов туризма в стране активно развивается и дорожная сеть. Так, за 6 лет в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" обновили почти 10 тысяч километров дорог, которые ведут к достопримечательностям и значимым местам, привлекающих туристов. Продолжим системно заниматься этой работой, в том числе подъездными путями к туристическим местам, входящими в опорную сеть», — сообщил он.

Основные объекты Каспийского прибрежного кластера начнут строить в первом полугодии этого года и планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году, а благоустройство завершить в 2028-м.

«Новые курорты — это точки роста для каждого региона. Увеличение туристического потока дает импульс развитию инфраструктуры, появлению новых рабочих мест и в целом росту экономики страны», — цитирует Хуснуллина пресс-служба федерального кабмина.

О Каспийском кластере

Каспийский прибрежный кластер — один из приоритетных инвестпроектов Дагестана, создаваемый на территории Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов республики. Курорт будет представлять собой благоустроенное побережье протяженностью 6,5 километров с более чем 20 гостиницами, а также парками и развлечениями для всей семьи.

К 2030 году планируется ввод курорта на полную мощность. Как ожидается, к этому сроку кластер будут посещать до 700 тысяч туристов.

О проекте «Пять морей и озеро Байкал»

Федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», который входит в нацпроект «Туризм и гостеприимство», направлен на строительство 12 крупных морских курортов в 10 субъектах страны. В частности, в Дагестане будет создан курорт «Каспийский прибрежный кластер». Проект позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч единиц, создать более 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 10 миллионов дополнительных туристов в год.