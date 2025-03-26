Эксперт ответил, что поможет увеличить число круизов в Арктике

Льготное кредитование необходимо для приобретения экспедиционных судов с высоким ледовым классом, чтобы увеличить число круизов в Арктике. Об этом сообщил генеральный директор компании "Водоходъ" Ришат Багаутдинов на VI Международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога" в Мурманске.

© РИА Новости

"Водоходъ" - один из крупнейших российских операторов речных круизов и туристических операторов полного цикла.

«Экспедиционное судно с высоким ледовым классом - это дорого. Строительство - это очень долго, 5-6 лет, и дорого. Как следствие себестоимость круиза будет неподъемна для российского туриста. Если мы хотим, чтобы [были] арктические круизы и круизы по Дальнему Востоку, то есть решение - это приобретение экспедиционных судов на вторичном рынке. <…> Хотелось бы предложить вариант приобретения судов с последующим переходом под российский флаг по льготной ставке на 7 - 10 лет. Это вполне реализуемо», — сказал он.

Багаутдинов добавил, что компания уже посещала верфи, выявив три судна, подходящих под эти цели. По словам главы компании, льготное кредитование для покупки судов на вторичном рынке более приемлемый путь, чем ожидание возврата на рынок иностранных операторов. Он отметил, что ежегодный прирост круизных туристов составляет около 15-20%.

О форуме

VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" (МАФ) впервые проходит на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.

ТАСС - информационный партнер МАФ.