На распродаже S7 объявила распродажу билетов

Авиакомпания S7 объявила распродажу до 50% на рейсы с 31 марта. Как обычно, спецпредложения действуют не на все перелеты, а только на отдельные, а часто даже и на выборочные тарифы. Выгодные предложения надо искать. Редакция TourDom.ru посмотрела, есть ли у туристов возможность дешевле слетать на моря и курорты.

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В Сочи вариантов мало. Если и пытаться сэкономить, то лучше брать one way. Например, в последние 10 дней августа можно недорого улететь из Домодедово в Сочи. Стабильно от 9 тыс., а в отдельные даты даже за 5–6 тыс. по самому дешевому тарифу без багажа, но с приличной ручной кладью в 10 кг. А вот скидки с побережья есть только в начале июня – ценники те же.

Самый дешевый round trip можно взять в июне от 16 тыс. руб. У других перевозчиков в эти дни заметно дороже – от 20 тыс. «Победа», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии». В августе будет уже минимум 26–30 тыс. И часто ценник перевозчика с зелеными боингами проигрывает вышеназванным авиакомпаниям.

Москва – Минводы туда-обратно можно слетать летом за 16 тыс. В отдельных случаях есть очень недорогие обратные билеты – от 5 тыс. в одну сторону. Это заметно дешевле, чем у конкурентов. У «Победы» в начале лета предложения без багажа стартуют от 19 тыс., нацперевозчик предлагает лететь за 21 тыс.

Начиная с конца апреля и в мае можно выгодно слетать в Паттайю из Иркутска – самые бюджетные билеты в оба конца предлагают от 28 тыс. В одну сторону предложения стартуют от 10 тыс.

Можно недорого рвануть на Пхукет в конце марта. Из Иркутска есть несколько дат от 10 тыс., из Новосибирска за 25 тыс. Вот только на обратных билетах не сэкономить. На лето и осень предложений нет.

На Турцию S7 совсем не стал ставить скидки – в этом перевозчик открыто признался в соцсетях. В лучшем случае можно найти варианты от 17 тыс. в одну сторону, что в Стамбул, что в Анталью, но это не распродажные предложения, а просто низкие ценники пока еще без эффекта динамического ценообразования.

Ранее TourDom.ru писал, что накануне туристы пожаловались на технические проблемы во время закрытой распродажи S7 для владельцев кобрендинговых карт.