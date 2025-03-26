Эксперты назвали стоимость весеннего путешествия в Калининград

Весной тур в Калининградскую область стоит от 22 тысяч рублей. Регион входит в пятерку самых востребованных экскурсионных направлений, подчеркнули исследователи.

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«Чаще всего едут на три дня, цена – от 22 тысяч рублей на двоих», – пишут СМИ со ссылкой на аналитиков «Алеан».

В эту стоимость не входит дорога и питание, однако включена экскурсионная программа, уточняет РИА «Новости». Речь идет об экскурсиях по Калининграду, в Зеленоградск, Светлогорск и на Куршскую косу. В апреле авиаперелет из Москвы стоит около 8,2 тысячи рублей, из Северной столицы – 7,5. За проживание в гостинице придется отдать порядка 7 тыс. рублей.

Ранее «ФедералПресс сообщал, что Калининград вошел в топ-10 городов для путешествий на 8 Марта.ва