Российская авиакомпания запустила распродажу билетов

Российская авиакомпания Red Wings запустила масштабную распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте популярного перевозчика.

Купить авиабилеты в рамках акции можно 27 и 28 марта, а улететь — с 1 апреля по 10 июня. Предложение действует на перелеты туда и обратно. В распродаже принимают участие популярные внутренние и зарубежные направления.

Так, россиянам доступны рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми и Тбилиси от 19,9 тысячи рублей, из Самары, Калуги и Уфы в Стамбул — от 16,9 тысячи рублей, из Барнаула в Читу или Улан-Удэ — от 5,9 тысячи рублей и из Санкт-Петербурга в Калугу — от 1,9 тысячи рублей.

Ранее другая популярная российская авиакомпания, S7, тоже объявила масштабную распродажу. Купить авиабилеты в рамках акции предлагается до 23:59 по московскому времени 27 марта, а улететь — с 31 марта.