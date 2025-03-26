В «Аэрофлоте» объявили летнее расписание на 2025 год

С 30 марта по 25 октября «Аэрофлот» переходит на летнее сезонное расписание. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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Отмечается, что в новом сезоне группа «Аэрофлот» будет обслуживать 292 маршрута, из которых 158 — внутрироссийские направления. При этом собственная маршрутная сеть «Аэрофлота» включает 151 направление, авиакомпании «Россия» — 131 маршрут, а «Победы» — 94 маршрута. Из аэропорта Шереметьево авиакомпании выполнят полеты по 105 направлениям, а количество рейсов из регионов России, минуя Москву, составит 160.

Также в предстоящем сезоне появятся новые рейсы. Так, «Аэрофлот» добавит направления Москва — Нячанг, Москва — Улан-Удэ, Санкт-Петербург — Горно-Алтайск, Санкт-Петербург — Санья, Казань — Санья, Уфа — Санья. В свою очередь, в расписание «России» добавятся Томск — Сочи, Калининград — Апатиты, Красноярск — Самара, Красноярск — Полярный. «Победа» начнет летать из Махачкалы в Абу-Даби, а также возобновит полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск.

Кроме того, программа «Шаттл» продолжит связывать рейсами Москву и Санкт-Петербург. В расписании запланировано более 70 ежедневных вылетов между столицами.

Отмечается, что внутренняя маршрутная сеть группы охватывает 64 города России, предлагая путешественникам возможности для знакомства с регионами. В свою очередь, международным туристам будут доступны прямые рейсы из Москвы в Турцию, Таиланд, Индию, КНР, страны Юго-Восточной Азии, Карибский бассейн и другие популярные направления.

Региональная программа будет включать в себя рейсы в курортные города: в Сочи из 18 пунктов, в Санья — из 9, в Анталью — из 11, на Пхукет — из 8, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх — из 7 городов.

В летнем расписании авиакомпании группы будут выполняться полеты из Санкт-Петербурга по 52 маршрутам, из них 37 — внутренние. Помимо этого, они свяжут Екатеринбург с 16 направлениями, включая Москву, а также Красноярск с 35 направлениям, 26 из которых— внутренние.

В новом сезоне сохранится региональная программа полетов в Сочи из 23 городов России и зарубежных пунктов. Кроме того, «Аэрофлот» продолжит выполнять прямые рейсы из Москвы в пункты ДФО.

С полным списком направлений и расписанием предстоящего сезона можно ознакомиться в специальном разделе на сайте авиакомпании.