Эксперимент по легализации гостевых домов расширился

Запорожская и Херсонская области будут включены в эксперимент по легализации гостевых домов, который планируется провести в России после принятия соответствующего законопроекта, сообщила ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

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«Было совместное выездное заседание комитетов по спорту и туризму. И на этой площадке было озвучено много соглашений, были заключены соглашения между муниципалитетами, — ответила она на вопрос о том, оказывают ли Крым и Севастополь поддержку Таврии в развитии туризма. — И один из важных моментов: разрабатывается законопроект о гостевых домах, изначально планировалось распространить этот эксперимент на Крым, Севастополь, Краснодарский край, Алтай. Но Запорожская и Херсонская область попросили включить и их, <...> и такое решение было принято».

Лобач отметила, что участие Запорожской и Херсонской областей в эксперименте оправдано.

«У них примерно такая же ситуация [как в Крыму и на Кубани], когда семьи в частном секторе сдают такие дома и получают прибыль. Азовское море мелкое и теплое [по сравнению с Черным морем], также в этих регионах есть лечебные ресурсы, например, грязи <...>. В будущем это кладезь для развития детского, семейного и оздоровительного туризма», — пояснила она.

Собеседница агентства добавила, что всего в версию законопроекта, который готовится ко второму чтению, войдут около 10 регионов: регионы Таврии, причерноморские субъекты РФ, Иркутская и Нижегородская области и другие. Среди них есть те, где гостевые дома уже являются распространенной практикой де-факто, а также те, где объекты притяжения туристов связаны с охранными зонами, и строительство масштабной капитальной инфраструктуры невозможно.

Законопроект о гостевых домах был внесен на рассмотрение Госдумы в июле 2023 года группой депутатов во главе с заместителем председателя думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальей Костенко. Документ принят в первом чтении в ноябре 2023 года и до сих пор находится на стадии внесения поправок. Законопроект предлагает считать гостевым домом индивидуальный жилой дом (его часть), в котором номера и помещения вспомогательного характера используются для предоставления гостиничных услуг. Номерами гостевого дома считаются жилые помещения, предназначенные для временного размещения туристов. Предусматривается проведение эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе - только в этих регионах власти планируют вывести в правовое поле работу порядка 16,5 тыс. таких объектов.