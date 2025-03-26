Опубликован апрельский рейтинг городов с самым недорогим жильем для туристов

Пятигорск стал самым доступным туристическим направлением в стране по стоимости аренды жилья в апреле этого года. В топ-3 также вошли Калининград и Санкт-Петербург.

«Дешевле всего из популярных направлений аренда стоит в Пятигорске — 3 413 рублей за сутки, Калининграде — 3 619 рублей и Санкт-Петербурге — 4 127 рублей», — говорится в исследовании российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», цитату из которого приводит ТАСС.

Средняя стоимость аренды жилья для туристов в России в апреле составляет 4 150 рублей за сутки, что на 9% больше аналогичного периода прошлого года. Между тем, по данным сервиса, апрельские цены в среднем на 25% ниже тех, что будут на майские праздники.

«Мы наблюдаем очень высокий спрос на курорты Кавказских Минеральных Вод, за год он вырос на 25%. В апреле здесь уже довольно тепло, при этом цены еще остаются сравнительно невысокими, много хороших вариантов жилья», — рассказал директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин.

Помимо Пятигорска наиболее востребованным туристическим направлением на Ставрополье остается Кисловодск: здесь посуточная аренда в апреле обойдется в среднем в 4 164 рубля.

Ранее сообщалось, что в число 10 российских регионов, в которых можно наиболее бюджетно отдохнуть в апреле, вошел Дагестан. По данным сервиса «Яндекс Путешествия», в республике средняя цена за ночь в отелях составляет 5 500 рублей.