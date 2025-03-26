Турпоток в регионы Арктики вырос

Туристический поток в регионы Арктической зоны РФ ежегодно составляет 8-9%. Об этом на Международном арктическом форуме (МАФ) сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Туризм в Арктической зоне точно является точкой роста не только для регионов Арктической зоны, но и туристической отрасли в целом. Сейчас очевиден тренд на то, что люди ищут новых впечатлений, и туристы не только из России, но и из других стран мира. Арктика может такие новые впечатления нам дать. Мы видим стабильный рост интереса к туризму в Арктической зоне, у нас от 8% до 9% рост ежегодный по туристическому потоку в регионы Арктической зоны, уже от 4% до 5%, сейчас еще окончательные данные годовые выйдут, в общем объеме туризма в стране занимают регионы Арктической зоны", - сказал он.

По словам Вахрукова, наиболее привлекательны для туристов Красноярский край, Карелия, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

"Деловой туризм вносит свой вклад, потому что высокая деловая активность. Но мы понимаем, что классический туризм с познавательными целями, с целями прикоснуться к уникальной природе - он растет, и он в приоритете", - пояснил замминистра.

VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" впервые проходит на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.

ТАСС - информационный партнер МАФ.