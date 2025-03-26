Как Приморье и Китай развивают туризм

Приморский край и китайская провинция Цзилинь договорились о развитии совместных туристических проектов, упрощении транспортного сообщения и создании новых курортных зон. Переговоры прошли во время встречи первого заместителя председателя правительства Приморья Виталия Блоцкого с делегацией из КНР. Как страны намерены развивать туризм, рассказывает «ФедералПресс».

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Безвизовый обмен и снятие ограничений для туристов

Одной из ключевых тем стало предложение Приморья разрешить российским туристическим автобусам свободно передвигаться по провинции Цзилинь. Сейчас китайские перевозчики могут работать во Владивостоке без ограничений, тогда как российским автобусам запрещено даже движение по приграничному Хуньчуню, а также выезд за его пределы.

«Мы предлагаем открыть для наших туристов города Яньцзи, Чанбайшань и другие популярные направления. Это увеличит поток путешественников и укрепит экономические связи», – заявил Виталий Блоцкий.

Новый курорт в бухте Экспедиция

Особый интерес у китайской стороны вызвал проект строительства гостиничного комплекса на берегу бухты Экспедиция в Хасанском округе. Инвестиции в проект оцениваются в 230 млн юаней (около 2,6 млрд рублей).

«Хасанский район – одно из самых живописных мест Приморья с теплым морем и уникальной природой. Уверен, новый курорт привлечет еще больше туристов из Китая», – отметил Блоцкий.

Рост турпотока и перспективы

За 2024 год между Приморьем и Цзилинем перевезено более 620 тысяч пассажиров – в 2,5 раза больше, чем в 2023-м. Ожидается, что снятие ограничений на автобусные перевозки и развитие курортной инфраструктуры еще больше увеличат этот показатель.

Китайская сторона поддержала инициативы и выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству.

«Туризм – важное направление, и мы заинтересованы в совместных проектах», – заявил вице-губернатор провинции Цзилинь Лю Кай.

Напомним, ранее стало известно, что россияне начали выбирать для отдыха Дальний Восток. Многие базы отдыха оказались забронированными еще в феврале месяце.