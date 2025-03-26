Российский круизный рынок отчитался об успехах за 5 лет

Российский круизный рынок уверенно растет. За последние пять лет число туристов, отправляющихся в круизы по рекам страны, удвоилось. В два раза выросло и бронирование зарубежных туров. При этом средний возраст путешественника снижается - отдых на воде стали чаще выбирать молодые пары.

"За период с 2019 по 2024 год мы увидели удвоение числа туристов, при этом постоянные клиенты составляют 70-80%", - рассказали "РГ" в пресс-службе "Инфофлота". В компании "ВодоходЪ" отмечают, что "ежегодный прирост круизных туристов начиная с 2020 года составляет 15%".

Средний возраст круизного путешественника снизился примерно на пять лет (с 55+ до 50+), отмечает Илья Суховольский, заместитель генерального директора по развитию компании "ВодоходЪ". При этом растет число семейных пар в возрасте 35+, выбирающих такой вид отдыха.

Растет спрос на необычные маршруты по сибирским рекам, круизные экспедиции на Байкал, где можно увидеть нерпу и покататься на сапе между льдов

"Доля детей тоже растет. На текущий момент детских путевок забронировано больше на 20% по сравнению с прошлым годом", - отметил Суховольский. В 2024 году от общего количества отдыхающих дети в круизах составляли 11%, и эксперт ожидает, что этот показатель будет расти. "В прошлую навигацию было немало рейсов, когда дети на борту составляли от 70 до 120 человек - это почти 50% от общей вместительности круизного судна", - рассказал эксперт.

Так как спрос на семейные путешествия растет, фирмы организуют на бортах детские комнаты и клубы. Также компании запускают круизы с усиленной детской анимацией.

Абсолютным лидером среди внутренних маршрутов остается круиз между Москвой и Санкт-Петербургом. На втором месте - круизы по маршруту "Золотое кольцо", а замыкают тройку лидеров круизы в Карелию с посещением Валаама и Кижей. В сообществе туроператоров "Большая страна" также отмечают повышенный интерес к сибирским рекам, например Енисею и Лене. В "Инфофлоте" говорят о росте спроса на необычные маршруты по Оби и Иртышу, круизы по Дальнему Востоку и рейсы в труднодоступные места. География речных туров расширяется с помощью скоростных лодок для высадки пассажиров в местах, которые ранее были недоступны круизным туристам.

Россиян интересуют и круизные экспедиции на Байкал. В "Большой стране" рассказали, что в ходе такой поездки туристы могут увидеть греющихся на льдинах нерп, погрузиться с аквалангом, покататься на сапе между льдов, рассмотреть под микроскопом образцы флоры и фауны и отдохнуть на теплоходе с сауной на борту.

Однако есть и те, кто не хочет отправляться в долгое плавание, а просто хочет сменить обстановку.

"На майские праздники туристы, как правило, выбирают менее продолжительные круизы, чтобы уложиться в выходные дни. Внутри России это отправления из Москвы по Золотому кольцу, круизы по Карелии", - комментирует Марина Пронина, руководитель отдела развития продукта компании "Круиз.онлайн".

Из Москвы на майские праздники можно отправиться в короткий круиз на 3-4 дня до Твери, Углича, Мышкина. Из Санкт-Петербурга - в Карелию, на острова Валаам, Кижи, Коневец. Есть и более продолжительные (5-7 дней) круизы, среди популярных направлений из Москвы на май - Ярославль, Кострома, Плёс. Кроме того, именно в этот период теплоходы ходят по реке Белой.

"Из-за ограниченности предложений традиционно высокий спрос наблюдается на майские круизы в Башкирию. По реке Белой до Уфы можно пройти только по высокой весенней воде, что определяет буквально штучные предложения", - рассказали в компании "ВодоходЪ".

Бронирование зарубежных туров выросло в два раза по сравнению с 2019 годом, сообщил "Инфофлот". При этом наиболее популярными стали безвизовые направления. Спросом пользуются круизы из Сочи в Турцию и Египет. Эти рейсы полностью ориентированы на русскоязычную аудиторию. Здесь и экскурсии проводят на русском языке, и карты платежной системы "Мир" принимают. Туристу необходимо иметь при себе только заграничный паспорт. Оператор круиза предоставляет даже медицинскую страховку.

Большим спросом сейчас пользуется азиатское направление. По мнению экспертов, это удобное и выгодное направление, так как круизы из Шанхая в Японию и Южную Корею дешевле наземных туров.

"Визы не нужны, так как лайнер аккредитован. Главное условие, что прилет в Шанхай должен быть без пересадок в Японии или Китае. Валюта на борту доллары, что даже удобнее с учетом курса валют", - отметили в "Инфофлоте".

Россиянам интересны и круизы по Персидскому заливу. По мнению Марины Прониной, они популярны из-за относительно простого способа добраться до страны отправления, отсутствия виз и комфортного климата в сезон. Здесь туристам также понадобится только загранпаспорт и медицинская страховка.

Нил - тоже популярное направление среди россиян. Здесь удобная логистика, виза по прилете и необычный маршрут, который близок аудитории, так как все в школе слышали или интересовались Древним Египтом, думают в "Инфофлоте". Также, как рассказали в компании, из визовых предложений многие выбирают круизы по греческим островам с отправлением из Стамбула либо Средиземное море с отправлением из Италии. Визы туристы получают в срок от 30-45 дней. Проблем с оформлением у клиентов не возникало, отметили в компании.

Цены на круизы на 2025 год выросли в среднем на 10-15% по сравнению с предыдущим годом. Стоимость поездки зависит от направления, продолжительности и наполнения тура, класса теплохода. Разброс цен большой - от 9,5 тыс. руб. за человека до почти 200 тыс.

Круизная индустрия оказывает значительное влияние на экономику городов, являющихся популярными портами захода или отправления. "Круизные туристы тратят деньги на экскурсии, питание, сувениры, транспорт и другие услуги в городах, которые они посещают; члены экипажа также вносят вклад в местную экономику, покупая товары и услуги в портовых городах", - отмечает Елена Никольская, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Помимо прямых расходов туристов, круизная индустрия способствует созданию рабочих мест и развитию инфраструктуры. Круизные терминалы, экскурсионные компании, рестораны, отели и магазины нанимают дополнительный персонал для обслуживания круизных туристов, подчеркивает Никольская. Более того, города улучшают свою инфраструктуру, чтобы принимать круизные лайнеры.

По прогнозам экспертов, популярность круизов будет расти. В "Инфофлоте" считают, что расширяется география путешествий. Например, сейчас многие ждут новинку сезона - судозаходы в Архангельск и Дербент.